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新美齊法說會／今年完工認列衝74億元 董座：央行鬆綁對房市幫助不大

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
新美齊董事長林傳捷。記者朱曼寧／攝影
新美齊董事長林傳捷。記者朱曼寧／攝影

新美齊（2442）24日召開法說會，今年將有兩大案可認列交屋，預計可貢獻營收達74億元以上，而針對房市近況，新美齊董事長林傳捷認為，今年價量應該都持續會是盤整狀態，而上周央行第二戶貸款微幅鬆綁一成，對預售市場其實幫助不太大，預期並不會增添太多市場信心。

新美齊今年將持續認列總銷約146億元「新美齊画世代」，預期第1季可望認列營收達35億元，另，位於三重的指標案「新美齊 The Top」已全數完銷，預計第3季取得使照並啟動交屋作業，預估可貢獻營收約39億元，為今年重要成長動能之一。

在新案布局上，新美齊表示，持續深化策略合作、擴大案源能見度。目前興建中個案包括台中14期仁平段住宅案及台中溝背段住宅案；此外，備受市場關注的新店寶元段案（原開明高職校地）將攜手德杰機構（濟盟建設）與海悅國際合作開發，採危老重建模式推動；台中七期惠仁段案則規劃與鄰地允將建設合作，現正以都市更新重建方式積極推進。

談到近期房市概況，林傳捷表示，央行第二戶貸款額度從五成提高到六成，應該對一些貸款卡住的人會有幫助，但對於整體房市信心助益不大，若要買氣大幅回溫恐怕還是得等政策有更大幅度的鬆綁。

林傳捷表示，觀察現階段房市景氣，去年第1季普遍認為已經是低谷，但看起來今年第1季房市甚至比去年同期成交還緩慢，整體而言，房市仍要看外在環境的變化，預期今年價量都會是盤整狀態，不會更壞，但也不會更好，若以區域來看，北部應該還是會比中南部好一些，預售市場就是呈現個案表現。

展望未來，林傳捷表示，將持續推動四大發展策略：首先，深化都市更新與危老重建布局，鎖定雙北、台中及高雄等核心都會區，積極參與公辦都更及地主合建案，以確保案源穩定；其次，透過子公司甲級營造「耀霖股份有限公司」，強化建設與營造垂直整合能力，以因應缺工環境並有效控管成本與工期、品質。

產品布局方面，新美齊積極跨足商用不動產領域，如規劃中的「三重頂崁案」廠辦大樓，以因應產業升級需求，並獲致銷售佳績。新美齊表示，未來將持續精進產品品質與服務能量，為股東與客戶創造長期穩定的價值回報。

台中 第二戶貸款 新美齊

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