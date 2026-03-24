台股成交量大增 法人調高這檔金控股獲利預估及目標價

元大金（2885）受惠台股日成交量大幅提升，有助旗下證券經紀業務表現，加上銀行核心業務成長優於預期，法人除上修2026年獲利預估值外，同步調高目標價及投資評等至「買進」。

壽險金控旗下投顧法人分析，元大金2025年稅後純益365.2億元，年增約2%，每股稅後純益（EPS）2.7元；董事會通過擬配發現金股息1.8元、股票股利0.4元，優於預期，換算現金殖利率約4%。

展望2026年，法人認為，台股2月上市櫃成交日均值9,800多億元，年增約106%，3月截至20日止，日均值超過1兆元，月增約5%，年增約133%，遠優於市場預期，基於未來仍有多檔ETF發行，壽險也將增加台幣資產配置，交易動能可望維持不墜，有利元大證券業務表現。

在銀行方面，因應供應鏈重組，今年外幣放款成長仍屬強勁，法人預估總放款為高個位數成長，加上資產組合改善，利於淨利差擴大，資產品質維持穩定、國際聯貸案潛在機會多，財管與企金相關手續費收入展望仍佳。