油價又重回100美元！但塑化股大多休息 僅台達化再創波段高

美國總統川普表示，將延後對伊朗發電廠的任何軍事打擊五天，國際油價周一（23日）暴跌超過10%，不過24日出現反彈，布蘭特原油5月期貨盤中上漲逾3%，重回每桶100美元之上。塑化股今股價也大多回檔，僅台達化（1309）再創波段新高，一度上漲至21.45元，盤中漲幅超過3%。

川普23日透過社群平台以及向財經媒體CNBC表示，美國與伊朗之間進行了良好且卓有成效的對話，他已下令美軍延後對伊朗電廠及能源基礎設施的一切軍事打擊行動，為期五天。不過伊朗半官方的法斯通訊社立即引述消息人士透露，美伊並無直接溝通，也沒透過中間方對話。

雖然伊朗否認與美國對話，但國際油價昨日仍反應川普的談話，布蘭特原油5月期貨23日收盤暴跌12.25美元，跌幅10.9%，收在每桶99.94美元，是兩周來首度收在100美元關卡之下。不過油價重挫後隨即反彈，盤中漲幅逾3%，約103美元。

不論美伊之間是否有對話，這場戰爭已對波灣地區的主要能源設施造成破壞，並阻斷荷莫茲的航運。分析人士估計，中東地區的石油日產量損失在700萬至1,000萬桶之間。

國際能源署 （IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）周一表示，此次中東危機「極其嚴峻」，其嚴重程度甚至超過了1970年代的兩次石油危機，以及俄烏戰爭對天然氣市場造成的衝擊之總和。

法人分析，油價上漲帶動石腦油與石化原料價格維持高檔震盪，短期報價具支撐力，預估第2季維持仍高檔震盪。加上全球擴產放緩、中國大陸供給側調整與需求回溫，將帶動產業結構改善，看好台塑化（6505）、台塑（1301）、台化（1326）中長期營運表現。

台達化也指出，主要產品ABS、GPS、EPS市場價格已反彈至近幾年最高水準，目前原料供應至少看到4月底，5月後會可能較不確定。