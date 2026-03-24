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台股劇烈震盪！航空股卻穩定走高 長榮航重返月線大關

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股24日震盪劇烈，盤中高低點震幅達926.92點，隨後漲點維持在百點附近，不過航空股卻走勢穩健，不受大盤影響，長榮航（2618）、台灣虎航（6757）、星宇航空（2646）盤中漲幅逾2%，華航（2610）上漲逾1%。國內油品供給大漲，四大航空業者正向主管機關申請4月起加徵燃油附加費，而虎航則將率先調漲機票價格。

國際油價持續維持在高檔，航空業的燃油成本因機隊規模不同，約在26%-30%區間，華航、長榮航及星宇等航空業者將同步因應，4月的客貨運價格將會根據中油公告的航空燃油價格，向主管機關申請新一輪的航空燃油附加費。

華航、長榮航及星宇航空今年3月已經因應市場油價變動，以中油2026年3月公告航空燃油平均一桶價格97.4美元，及基準油價每桶40美元，申請長、短程的燃油附加費。如今4月再次申請，等同第二次調漲，以降低油價上揚對成本所造成的影響。

法人認為，就目前航空四雄公布前兩個月營收表現，再加上3月有各種賞櫻團等活動開跑，雖然載客率不如1、2月，然而，整體售價維持高檔，推估第1季的營收、獲利仍會相當出色；至於第2季，目前各航空業者已因應油價變動開始加收燃油附加費，對售出的機票也會進行油料避險，將油價變動衝擊可望降到最低。

航空業者指出，加收燃油行之有年，有固定的公式計算油價上漲後，旅客跟航空公司各自須吸收的比率，來降低業者營運風險。

不過航空業者也坦言，如果油價連續大漲並且高油價維持半年以上，成本將跟著急速攀升，恐壓抑下半年獲利動能。

航空四雄中以長榮航股價走勢最為強勁，率先站上月線大關，盤中漲幅約2%，回至35元之上。星宇航空則較為疲弱，昨日一度下探21元。

虎航 國際油價 台灣虎航

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