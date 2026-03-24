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長興前二月 EPS 0.24元

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

長興（1717）昨（23）日公告自結2026年2月稅前虧損0.71億元，累計前二月稅前盈餘2.81億元，與去年同期相當，每股純益（EPS）0.24元。

長興表示，三大事業部門保持穩定出貨，穩固中國大陸市場占有率的基礎下，精密設備、半導體先進封裝材料出貨增長助攻，今年營運展望審慎樂觀。長興指出，由於2月適逢農曆春節假期，工作天數較少，2月營收24.36億元，年減19.29％，因未達規模經濟，2月出現虧損；不過，累計前二月營收63.26億元、自結稅前盈餘2.81億元，則均維持去年同期水準。

長興表示，以1、2月出貨情況來看，中國大陸1至2月主要經濟指標回升，合成樹脂受惠基礎建設相關產品出貨提升，特用材料則是高單價產品比重高；電子材料乾膜光阻需求穩定，惟精密設備配合客戶驗收時程，預期下半年密集認列營收。

展望今年，合成樹脂、特用材料在中國大陸市場保有競爭力，市場需求穩定下，長興各事業部門產品將維持中國大陸市占率並優化產品組合。

營收 基礎建設 經濟指標

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