長興前二月 EPS 0.24元

美伊衝突推升能源與原物料價格，紙業報價漲勢擴大，文化用紙與工紙同步走揚。華紙（1905）4月再度調漲短纖紙漿價格，每噸上調20美元，帶動各類紙品售價續漲，涵蓋文化用紙、包裝用紙及產業用紙，漲幅上看10%。

2026-03-24 00:40