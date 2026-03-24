卜蜂：2026年經營要更努力

卜蜂（1215）昨（23）日舉行法說會，董事長鄭武樾表示，今年整體經營環境較往年更為動盪，外部變數明顯增加，包括地緣政治、原物料價格與匯率波動等因素交互影響，使營運挑戰升高。

針對後續因應策略，鄭武樾也表示，若原料成本持續上升，市場機制下後續飼料價格可能調漲。

鄭武樾指出，去年公司營運表現創下新高，獲利也優於以往。

不過展望今年，包括運輸成本上升、匯率波動等因素，都對營運帶來壓力，今年經營看起來需要更努力，力求提升整體業績。

原物料方面，卜蜂發言人劉明哲指出，2月底中東地區爆發衝突以來，國際油價快速上揚，已由每桶約70美元攀升至110至120美元區間，且仍有續漲趨勢。油價走高首先推升國際運費，目前運費漲幅約達三至五成。

此外，高油價亦對玉米與黃豆等飼料原料形成排擠效應。

劉明哲說明，由於兩者可轉作生質燃料，當油價維持高檔時，轉作生質柴油的經濟誘因提高，將排擠原本用於飼料的供給，使原料供應趨緊、價格持續走高。

從目前趨勢來看，玉米與黃豆價格均呈現上升走勢，未來漲幅仍取決於戰事持續時間，若衝突延續至三個月至半年，原料價格可能進一步走高。

針對市場關注的飼料價格，鄭武樾指出，若原料成本持續上升，後續飼料價格調漲屬市場自然機制。目前低價庫存約可支應三個月，短期仍具緩衝空間，但後續仍須視原料走勢與市場變化調整。

雞肉市場方面，卜蜂表示，進口量雖有波動，但整體維持穩定；目前毛雞產地價格約每公斤33元，在飼料成本維持高檔下，終端產品利潤空間相對有限。為因應成本壓力，將持續強化食品加工布局，提高整體毛利。

在豬肉市場方面，毛豬價格去年一度衝上每公斤百元以上，但近期已回落至75至80元區間。

公司分析，主因去年底台中發生非洲豬瘟事件，導致約半個月禁宰，市場累積約60萬至70萬頭待消化豬隻，短期供給明顯過剩，進一步壓抑價格表現。