雲豹能源首開集團法說會 主攻分散式創能與永續循環布局

雲豹能源（6869）今（23）日召開法人說明會，是首次以集團形式對外進行財務報告及營運說明，由雲豹能源總經理趙書閔、副總經理譚宇軒、永續長暨發言人張建偉帶領旗下兩大子公司——天能綠電總經理唐亞聖、以及台普威能源總經理馮浩翔，共同出席說明集團整體營運布局與未來成長動能，展現跨事業整合綜效。

雲豹能源2025年全年合併營收達新台幣74.69億元，年增96.9%，創歷史新高，其中儲能與綠電交易為主要營收雙引擎。雲豹能源總經理趙書閔表示，隨天能綠電（7842）與台普威能源將於第2季分別邁入上櫃與興櫃里程碑，資本市場與營收成長也同步推進。天能綠電2025年以轉供電量近4.2億度穩居國內民營售電龍頭，未來三年交易量可望維持高成長趨勢、持續擴大市占率；台普威2025年日本儲能業務營收達新台幣7.59億元，占集團全年合併營收約10%，成為海外營收核心來源。隨日本儲能業務逐步放量、東南亞案場陸續進入認列，2026年海外營收占比將翻升至20%至30%。未來在集團資源整合與多元事業協同下，將持續強化整體競爭優勢與成長動能。

隨AI與半導體產業用電需求急速成長，新興低碳電力解方成為產業焦點，雲豹能源十週年正式邁入3.0進化階段，將以「分散式創能滿足AI電力需求」與「多元永續循環方案協助企業ESG經營」為兩大戰略支柱。

分散式創能方面，集團將啟動固態氧化物燃料電池（SOFC）發電系統項目，今年將逐步啟動營運，以推動後續營收貢獻；同時規劃於2026年推進約100MW分散式能源案場開發，提供企業穩定且具彈性的長期用電解決方案。

海外布局方面，雲豹能源持續以日本與東南亞為主要成長區域，日本儲能業務已逐步進入認列期，除工程收入外，並延伸至維運與代操服務，打造長期穩定現金流；東南亞市場則聚焦菲律賓、越南及泰國，光電案場陸續簽約及開工，持續推進區域布局，並朝2030年東南亞累計開發規模達700MW目標穩健邁進。

展望未來，雲豹能源將積極掌握AI與半導體產業帶動的低碳電力需求，以分散式創能為核心，強化發電、儲能與售電整合綜效，持續擴大亞洲市場布局，推升新一輪成長動能。