長興自結2月稅前虧損0.71億元 精密設備、先進封裝材料貢獻 成長可期

長興（1717）23日公告自結2026年2月稅前虧損0.71億元，累計前二月稅前盈餘2.81億元，與去年同期相當，每股盈餘（EPS）0.24元。

長興表示，三大事業部門保持穩定出貨，穩固中國大陸市場占有率的基礎下，精密設備、半導體先進封裝材料出貨增長助攻，今年營運展望審慎樂觀。

長興指出，由於2月適逢農曆春節假期，工作天數較少，2月營收24.36億元，年減19.29％，因未達規模經濟，2月出現虧損；不過，累計前二月營收63.26億元、自結稅前盈餘2.81億元，則均維持去年同期水準。

長興表示，以1、2月出貨情況來看，中國大陸1-2月主要經濟指標回升，合成樹脂受惠基礎建設相關產品出貨提升，特用材料則是高單價產品比重高；電子材料乾膜光阻需求穩定，惟精密設備配合客戶驗收時程，預期下半年密集認列營收。

展望今年，合成樹脂、特用材料在中國大陸市場保有競爭力，市場需求穩定下，長興各事業部門產品將維持中國大陸市占率並優化產品組合；真空壓膜設備受惠ABF載板需求暢旺，精密設備訂單能見度已延伸至今年底；半導體先進封裝材料出貨逐步增加，下半年將進入穩定出貨並貢獻營收。整體而言，上半年營運保持平穩，下半年精密設備、半導體先進封裝材料帶動成長，全年營運展望審慎樂觀。

近期中東衝突升級導致油價大漲，長興表示有策略性增加原物料採購，在台灣有1-1.5個月安全庫存，短期內沒有缺料問題，在接單上也將謹慎調控原料管理，極大化訂單效益；中國大陸市場原本是原料供過於求，暫不擔心缺料問題。長興產品競爭力高，具成本上漲的轉嫁能力，估計若油價上漲的時間拉長，對公司的衝擊將逐漸減弱。