雲豹能源法說會／雙引擎催動 今年營收再戰新高

太陽能系統整合商雲豹能源（6869）23日召開法說會，總經理趙書閔指出，公司今年儲能與綠電交易等二大業務將成為主要成長引擎，從在手訂單與開工量推算，全年營收有望續創歷史新高，營運樂觀。

雲豹能源去年度營收74.69億元，年增96.9%，創歷史新高；其中，儲能與綠電交易雙雙較前年大幅成長，推升業績登頂，但因認列轉投資評價損失，因此去年稅後虧損5.7億元，每股虧損4.2元，較前年由盈轉虧。

針對去年虧損，趙書閔解釋，去年度公司營業利益達1.32億元，本業仍持續獲利，但因認列業外轉投資東方風能的評價損失，才會由盈轉虧，但實際上並未影響現金流，業務拓展也持續穩健成長。

展望今年營運，雲豹能源旗下天能綠電去年以轉供電量近4.2億度，穩居國內民營售電龍頭，內部預估未來三年交易量可望維持高成長趨勢、持續擴大市占率。

至於儲能系統子公司台普威方面，2025年日本儲能業務營收達7.59億元，占集團全年合併營收約10%，成為海外營收核心來源。隨日本儲能業務逐步放量、東南亞案場陸續進入認列，預估2026年海外營收占比將翻升至20%至30%。

此外，近期政府擬重啟核能，引發外界憂心恐衝擊國內綠能產業。對此，趙書閔回應，核電與綠電並不會彼此衝突，是可以並行發展，而且核電要重啟也需要一段時間，加上科技業供應鏈仍有RE100的要求須遵守，綠電需求只會持續增加，不擔心產業受到影響。

海外布局部分，趙書閔表示，公司將持續以日本與東南亞為主要成長區域，日本儲能業務已逐步進入認列期，除工程收入外，並延伸至維運與代操服務，打造長期穩定現金流；東南亞市場則聚焦菲律賓、越南及泰國，光電案場陸續簽約及開工，持續推進區域布局，並朝2030年東南亞累計開發規模達700MW目標穩健邁進。