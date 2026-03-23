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卜蜂法說會／油價推升原料飼料 董座鄭武樾：今年更需努力

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
卜蜂23日舉行法說會，由董事長鄭武樾主持。記者侯思蘋／攝影
卜蜂23日舉行法說會，由董事長鄭武樾主持。記者侯思蘋／攝影

卜蜂（1215）23日舉行法說會，董事長鄭武樾表示，今年整體經營環境較往年更為動盪，外部變數明顯增加，包括地緣政治、原物料價格與匯率波動等因素交互影響，使營運挑戰升高；若原料成本持續上升，後續飼料價格調整將屬市場自然機制。

回顧2025年，鄭武樾指出，公司營運表現創下新高，獲利也優於以往。不過展望今年，包括運輸成本上升、匯率波動等因素，都對營運帶來壓力，今年經營看起來需要更努力，力求提升整體業績。

在原物料方面，卜蜂發言人劉明哲指出，自2月底中東地區爆發衝突以來，國際油價快速上揚，已由每桶約70美元攀升至110至120美元區間，且仍有續漲趨勢。油價走高首先推升國際運費，目前運費漲幅約達三至五成。

此外，高油價亦對玉米與黃豆等飼料原料形成排擠效應。劉明哲說明，由於兩者可轉作生質燃料，當油價維持高檔時，轉作生質柴油的經濟誘因提高，將排擠原本用於飼料的供給，使原料供應趨緊、價格持續走高。從目前趨勢來看，玉米與黃豆價格均呈現上升走勢，未來漲幅仍取決於戰事持續時間，若衝突延續至三個月至半年，原料價格可能進一步走高。

針對市場關注的飼料價格，卜蜂指出，若原料成本持續上升，後續飼料價格調漲屬市場自然機制。目前低價庫存約可支應三個月，短期仍具緩衝空間，但後續仍須視原料走勢與市場變化調整。

在雞肉市場方面，卜蜂表示，進口量雖有波動，但整體維持穩定；國內電宰量自2017年至2025年呈現逐年成長，顯示供給仍屬充足。目前毛雞產地價格約每公斤33元，在飼料成本維持高檔下，終端產品利潤空間相對有限。

為因應成本壓力，卜蜂強調，將持續強化食品加工布局，透過研發提升產品附加價值，將部分產品由生鮮轉向加工品，以提高整體毛利，降低原物料波動影響。

在豬肉市場方面，去年進口量創新高，但國內屠宰量反而下降，主因藍耳病及氣候變化影響仔豬育成率。價格方面，毛豬價格去年一度衝上每公斤百元以上，但近期已回落至75至80元區間。

公司分析，去年底台中發生非洲豬瘟事件，導致約半個月禁宰，市場累積約60萬至70萬頭待消化豬隻。在國內每日約3.4萬頭消費量下，短期供給明顯過剩，進一步壓抑價格表現。

目前預估，市場去化期約至5月，屆時供需將逐步恢復正常。不過，由於仔豬育成率仍偏低，供給端仍存在不確定性，在疫病尚未完全控制下，預期6月後豬價有機會逐步回升，甚至不排除再度挑戰去年高點。

至於原料上漲是否帶動肉品價格走揚，卜蜂認為，成本最終仍將反映至終端市場，價格鏈將逐步向上傳導，但實際價格仍須視供需與疫病等因素而定。

此外，豬肉分切廠方面，公司表示，預計今年5至6月進入試營運階段，初期將以取得CAS及HACCP認證為主，待相關認證完成後，才會進一步擴大量產，整體而言今年對營收與獲利貢獻仍有限。

法說會 價格 國際油價 卜蜂

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