光隆法說會／攻國防裝備用紡織品、已奪標案 不動產挹注第2季獲利看增

光隆（8916）23日召開法說會，董事長詹賀博表示，公司積極切入國防相關供應鏈，已投入多項標案並取得部分實績；同時，成衣訂單能見度已逾60%、延伸至第3季，接單動能穩定。在此基礎上，加上第2季將認列處分東京不動產收益挹注，單季獲利可望優於去年同期，全年營運維持成長態勢。

詹賀博指出，隨全球國防支出持續增加，公司將長年累積的戶外機能服飾技術延伸至國防應用領域，鎖定服飾紡織類裝備市場，目前已參與多項標案，並在手榴彈袋、彈匣袋等標案取得進展，部分案件已獲標。公司同步推動工廠認證與相關資格申請，以擴大參與標案範圍，預期今年起相關業務將逐步貢獻營收。

他表示，國防採購具備預算穩定、需求剛性的特性，相較傳統成衣業務受景氣循環影響較大，未來有助優化整體營運結構，成為重要補充動能。

展望第2季，光隆指出，營收可能因出貨時程調整及產品結構變化，較去年同期略為下滑，不過在處分東京不動產挹注收益和商品結構調整帶動下，單季獲利可望優於去年同期。

在核心成衣業務方面，詹賀博表示，公司持續聚焦Tier Two客戶，即使在各大運動品牌普遍砍單的環境下，訂單仍相對穩定、受影響程度較低，目前接單能見度已逾60%，全年營收力拚雙位數成長。隨旺季來臨，越南等核心產區稼動率已逐步提升，其中越南廠稼動率已超過80%；印尼產區依原規劃穩定出貨，孟加拉協力廠已擴充到九家，新產線預計第2季底至第3季初開始出貨，後續產能將逐步放大。

此外，光隆持續推動資產活化策略，將部分製造資產轉為商用用途以提升收益。公司指出，今年將有兩項商用設施投入營運，另一方面，公司亦規劃處分東京不動產，並將資金轉投資日本近畿或九州等地，以持續擴大穩定租金收益來源。