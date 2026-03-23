塑化產業基本面復甦可期 法人點名看好三檔

受中東戰事干擾影響，塑化產品短期價格維持高檔震盪，法人認為，隨全球擴產放緩、中國大陸供給側調整與需求回溫，將帶動產業結構改善，看好台塑化（6505）、台塑（1301）、台化（1326）中長期營運表現。

就產業趨勢來看，投顧法人分析，美伊軍事衝突導致全球能源供應風險增溫，推升油價與航運成本上揚，帶動石腦油與石化原料價格維持高檔震盪，短期報價具支撐力，預估第2季維持高檔震盪。隨航運逐步恢復與庫存回補，油價有望於下半年回落，但若戰事延續，價格仍具上行風險。

法人指出，中東原油與石腦油供應受阻，亞洲裂解廠原料取得不穩，多家企業已啟動降載與產能調整，台塑化、日本與中國大型石化廠開工率同步下滑，反映供應鏈壓力已由能源端擴散至石化端。短期內原料延遲與供給收縮將持續壓抑開工率，但亦有助支撐產品報價。

展望2026年，在地緣政治干擾下，中東石腦油供應受阻，帶動原料價格與煉油利差回升。法人表示，烯烴與芳香烴利差開始修復，其中，丁二烯與苯表現較強。

至於下游產品多數隨之反彈，尤以LDPE與EG漲幅較明顯。由於中東在EG與PE供應占比高，運輸受阻將持續支撐亞洲報價。

法人評估，石腦油、乙烯、丙烯與芳香烴產品於第2季具備較佳的上漲動能，主因在於亞洲裂解廠降載與歲修使供給收縮，支撐烯烴價格，加上油價上行推升原料成本，帶動苯與PX報價走高。