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塑化兩樣情 台聚、台達化漲停 台塑、台化卻大跌

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股23日重挫，塑化、油電燃氣股走強，不過台塑集團除了台塑化（6505），台塑（1301）、台化（1326）、南亞（1303）都下跌，以南亞盤中跌幅最重，下跌約7%，台化、台塑跌4~5%；不過亞聚（1308）、台聚（1304）、台達化（1309）、華夏（1305）都攻漲停板，以台聚成交量最大，達5.7萬張。

美伊戰爭已進入第4周，局勢仍未降溫。美國總統川普在美東時間21日晚間近8時（台灣時間22日上午近8時）對伊朗下達48小時通牒，要求重新開放荷莫茲海峽。但伊朗強硬拒絕，表示若川普敢動手，伊朗將攻擊美國及其盟友在中東的能源、科技通訊和海水淡化設施，並且完全關閉荷莫茲海峽。

國際油價持續向上走升，帶動塑化產品報價急速走揚，台聚、亞聚、台達化三公司20日召開法說會，表示荷莫茲海峽封鎖除了推動原料、產品價格上漲，也造成原料供應問題，相關影響預估會持續到第2季。

台聚、亞聚表示，上游乙烯、VAM原料可望支應至4月底，生產線維持正常運作；5月仍可部分支應，並搭配成品庫存因應。台達化表示，目前原料供應至少看到4月底，5月後會可能較不確定。產品庫存台聚約40天，亞聚約1.5個月，台達化約28天。

對於市況及利差空間，台聚、亞聚表示，現階段仍具一定庫存，短期有助於利差表現；台達化表示，主要產品ABS、GPS、EPS市場價格已反彈至近幾年最高水準。

不過EVA部分，因今年中國大陸太陽能市場的成長速度可能衰退，加上中國預計仍有140至155萬噸EVA新產能即將投產，EVA供過於求壓力恐較去年增加。

今日台聚、亞聚、台達化股價都衝漲停板，不過台塑、台化卻大跌近5%，法人認為，油價飆漲會直接導致石化上游原料輕油及乙烯價格急漲，迫使中下游調漲PE報價，而PE廠台聚、亞聚、台塑等，因持有低價原料庫存，可獲得顯著的庫存利差收益。

伊朗 台塑化 國際油價

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