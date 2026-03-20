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聯嘉投控法說會／跨足AI與機器人 墨西哥新廠助攻2026年跳躍式成長

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
聯嘉投控20日於集團EOI極致餐飲舉辦法人說明會 ，由董事長黃國欣（右）與總經理黃昉鈺（左）說明營運展望。記者籃珮禎／攝影
聯嘉投控20日於集團EOI極致餐飲舉辦法人說明會 ，由董事長黃國欣（右）與總經理黃昉鈺（左）說明營運展望。記者籃珮禎／攝影

聯嘉投控（3717）20日舉行法說會，董事長黃國欣表示，集團轉型投控後啟動汽車光電、AI產業、節能環保與創意餐飲四大事業多角化布局。公司透過掌握將「光」轉化為「機器的眼睛」之核心能力，成功切入人形機器人供應鏈與車用ECU電子控制模組。受惠於北美新車市占率維持在12%高點，以及墨西哥新廠將於今年下半年量產，帶動2026年迎來跳躍式成長。

總經理黃昉鈺指出，聯嘉自2021年起營收逐年成長，2025年全年營收57.38億元。雖然去年受淨利息費用與匯兌損失影響，業外損失7,911.9萬元，導致每股純益為0.08元，但營業淨利達1億元，較前一年度大幅成長1955%，顯示本業獲利能力顯著提升。今年前2月合併營收累計達11.7億元，較去年同期成長24%。

針對產能布局，聯嘉表示，墨西哥新廠規畫18條PCBA產線，預計於2028年達到滿單，屆時產值約2億美元（約新台幣64億元）。該廠具備高度自動化與AI管理優勢，預計可節省4%海運費、2%包材費與4%製造費用。

目前，該廠周邊兩小時車程內已有六家世界級車燈客戶，隨著2029年二期廠房完工，總產值才可望進一步成長至6億美元（約新台幣192億元）。

聯嘉表示，旗下嘉園公司作為AI產業第二引擎，目前已轉型為AI系統整合商，去年接單達7.9億元，並自今年2月起階段式驗收。嘉園整合聯嘉散熱技術，與美國Lucent簽約合作，主攻區域型AI算力中心與智慧路燈監控系統。目前尚有數個單案規模達上億美元的案子洽談中，預期今年接單量將具備高速成長動能。

聯嘉表示，在多角化經營領域J中，已推出超小間距LED螢幕，具備省電60%與10年長期保固優勢，並申請TAA台灣品牌認證切入廣告托播與頂級家庭劇院市場。

此外，旗下「極致餐飲」打造全台唯一LED沈浸式精緻料理餐廳，規畫於2026年達成轉虧為盈，並預計向台中區域擴點。

黃國欣表示，聯嘉正將車規「零缺點」的製程能力延伸至機器人零組件製造，主要客戶Magna已積極接洽機器人視覺與ECU相關代工需求。由於機器人對容錯率要求極嚴，公司憑藉銷售近20億顆LED且無故障投訴的歷練，將成為全球客戶重要的硬體零組件供應商。目前公司掌握光學、散熱、電子電路等七大核心技術，已取得169件專利。

展望未來，聯嘉強調，隨墨西哥廠產能利用率預計在2026年底達80%以上，公司將專注提升EPS以回饋股東。同時，持續透過一條龍與客製化服務，鞏固與Tier 1及原廠客戶的長期策略關係，因應全球供應鏈變化。

產能利用率 機器人 人形機器人

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