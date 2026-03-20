正隆法說會／越南廠新產能上半年陸續投產 全年成長可期

正隆（1904）20日召開法人說明會，總經理張清標表示，2025年全球紙業市場面臨供過於求及國際政經與匯率波動影響，整體營運環境充滿挑戰。不過自去年第4季起，市場需求回溫，景氣明顯改善，帶動包裝用紙銷售成長，全年合併營收達429.8億元，年減4.85%；稅後淨利7.99億元，年增21.65%；EPS稅後每股盈餘0.74元，年成長34.54%，展現營運韌性。

展望2026年，雖全球經濟仍受地緣政治與能源價格等不確定因素影響，但台灣與中國大陸市場可望延續去年第4季的復甦，加上越南廠新產能將於上半年陸續投產，全年營運成長可期。

在低碳智慧造紙方面，正隆積極整合產品、能源、水資源及農林循環，全面升級「3R PLUS減碳製造價值鏈」。2025年工紙回收紙利用率達97.6%、廢棄物資源化比率99.4%、替代能源比例18.6%以及單位產品用水減降15.3%，整體碳排較2018基準年減少14.2%，並成為台灣唯一獲CDP氣候變遷評比「A List」紙業。公司更率先導入智慧產銷與智能汽電，累計推動30餘項智能專案，大幅提升產銷效率與能源績效。

正隆自2005年進入越南市場以來，持續擴大在地投資，建立完整工業用紙與紙器一條龍生產體系，目前擁有一座造紙廠及五座紙器廠。平陽造紙廠第三期工紙產線將於上半年完成擴建，躍升為當地最大、百萬噸級低碳循環基地。除造紙外，紙器布局亦同步擴張，南越濱吉廠第二條產線將於2026年上半年投產，北越寧平省第六座紙器廠計畫於2027年上半年完成，年產能達1.2億平方米；屆時，越南紙器總產能將突破10億平方米，提升接單穩定度與營運彈性，並鞏固區域供應鏈競爭力。

積極將低碳轉型落實為企業成長與競爭優勢，正隆近四年累計辦理253億元ESG聯貸，並連續四度入選全球「Clean 200™」潔淨企業，今年更首度躋身「亞太50大永續企業」榜單第46名。未來，公司將持續以智慧製造與資源循環推動低碳永續，靈活調整產銷策略，深化區域布局，強化長期營運動能。