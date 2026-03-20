聯嘉投控法說 看好汽車照明市場

聯嘉投控下午舉行法說會，董事長黃國欣與總經理黃昉鈺一起主持，聯嘉投控2025整年度每股純益0.08元，未來公司分為四個體系：聯嘉光電（台灣）公司、嘉園股份有限公司、美國EOI開曼準上市公司、極致餐飲娛樂科技公司。

聯嘉光電以LED號誌燈路燈&AI智慧燈桿（供應商）/ 超小間矩LED面板（整合成最有競爭力的超小間矩LED面板供應商）為主，嘉園公司以5000坪營運暨住宅大樓，小型私人智慧城市＆智慧宅智慧電桿方及頂級娛樂中心的建設公司，美國EOI開曼準上市公司以車用及AI機器人所需的電子零組件（ECU）模組的生產製造，強化墨西哥及密西根生產製造基地（生產全自動化，管理Al化），極致餐飲以沈浸式虛擬實境餐廳•LED電影院，5D虛擬實境遊樂設施的建置&營運管理公司。

聯嘉投控看好汽車照明市場，展望2025年至2035年全球汽車照明市場預計將從2025年的432億美元增長至2035年的803億美元，在預測期間的年複合成長率（CAGR）為6.4%。安全法規要求、電動車（EV）的普及，以及對節能照明的需求，正推動市場成長。目前的主要趨勢包括自適應LED系統與智慧化鍪合。

聯嘉投控董事長黃國欣下午主持法說會，說明聯嘉投控未來分為四個體系：聯嘉光電（台灣）公司、嘉園股份有限公司、美國EOI開曼準上市公司、極致餐飲娛樂科技公司。記者蘇健忠／攝影