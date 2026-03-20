快訊

疑拋錨停路肩…清大教授遭曳引車撞「夾殺分隔島」慘死 同事錯愕

已故作家王浩一愛女病逝 名醫曝姪女生前接種AZ疫苗後罹漸凍症

立委質疑海鯤艦鉚釘沒鎖、排風管水漬？ 顧立雄回應避重就輕

聽新聞
0:00 / 0:00

聯嘉投控法說 看好汽車照明市場

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
聯嘉投控董事長黃國欣下午主持法說會，看好汽車照明市場，展望2025年至2035年全球汽車照明市場預計將從2025年的432億美元增長至2035年的803億美元。記者蘇健忠／攝影
聯嘉投控董事長黃國欣下午主持法說會，看好汽車照明市場，展望2025年至2035年全球汽車照明市場預計將從2025年的432億美元增長至2035年的803億美元。記者蘇健忠／攝影

聯嘉投控下午舉行法說會，董事長黃國欣與總經理黃昉鈺一起主持，聯嘉投控2025整年度每股純益0.08元，未來公司分為四個體系：聯嘉光電（台灣）公司、嘉園股份有限公司、美國EOI開曼準上市公司、極致餐飲娛樂科技公司。

聯嘉光電以LED號誌燈路燈&AI智慧燈桿（供應商）/ 超小間矩LED面板（整合成最有競爭力的超小間矩LED面板供應商）為主，嘉園公司以5000坪營運暨住宅大樓，小型私人智慧城市＆智慧宅智慧電桿方及頂級娛樂中心的建設公司，美國EOI開曼準上市公司以車用及AI機器人所需的電子零組件（ECU）模組的生產製造，強化墨西哥及密西根生產製造基地（生產全自動化，管理Al化），極致餐飲以沈浸式虛擬實境餐廳•LED電影院，5D虛擬實境遊樂設施的建置&營運管理公司。

聯嘉投控看好汽車照明市場，展望2025年至2035年全球汽車照明市場預計將從2025年的432億美元增長至2035年的803億美元，在預測期間的年複合成長率（CAGR）為6.4%。安全法規要求、電動車（EV）的普及，以及對節能照明的需求，正推動市場成長。目前的主要趨勢包括自適應LED系統與智慧化鍪合。

聯嘉投控董事長黃國欣下午主持法說會，說明聯嘉投控未來分為四個體系：聯嘉光電（台灣）公司、嘉園股份有限公司、美國EOI開曼準上市公司、極致餐飲娛樂科技公司。記者蘇健忠／攝影
聯嘉投控董事長黃國欣下午主持法說會，說明聯嘉投控未來分為四個體系：聯嘉光電（台灣）公司、嘉園股份有限公司、美國EOI開曼準上市公司、極致餐飲娛樂科技公司。記者蘇健忠／攝影

聯嘉投控董事長黃國欣（右）與總經理黃昉鈺（左）下午一起主持法說會，表示看好汽車照明市場，展望2025年至2035年全球汽車照明市場預計將從2025年的432億美元增長至2035年的803億美元。記者蘇健忠／攝影
聯嘉投控董事長黃國欣（右）與總經理黃昉鈺（左）下午一起主持法說會，表示看好汽車照明市場，展望2025年至2035年全球汽車照明市場預計將從2025年的432億美元增長至2035年的803億美元。記者蘇健忠／攝影

墨西哥 每股純益 電子零組件

延伸閱讀

精測砸近36億元興建桃園三廠動土 擴大智慧製造產能

台光電、日月光 權證四檔靚

台股擂台／周冠軍「多空狙擊手」莊佳螢 本周看好全科、鈺創

欣陸三大事業營收存量充沛　看好軌道建設與循環經濟

相關新聞

正隆法說會／越南廠新產能上半年陸續投產 全年成長可期

正隆（1904）20日召開法人說明會，總經理張清標表示，2025年全球紙業市場面臨供過於求及國際政經與匯率波動影響，整體營運環境充滿挑戰。不過自去年第4季起，市場需求回溫，景氣明顯改善，帶動包裝用紙銷售成長，全年合併營收達429.8億元，年減4.85%；稅後淨利7.99億元，年增21.65%；EPS稅後每股盈餘0.74元，年成長34.54%，展現營運韌性。

盤價不回頭！中鋼、中鴻4月盤價大漲千元 鋼鐵股五檔攻漲停

中鋼（2002）、中鴻（2014）19日開出4月盤價，大宗底材熱、冷軋每公噸大漲1,200元，中鋼盤價連四漲，且漲幅出現加速現象，中鋼表示，原油價格驟漲突破每桶100美元，帶動海運費與能源成本上揚，推高大宗商品價格，煉鋼成本持續攀高。鋼鐵股20日表現強悍，中鴻、威致（2028）、海光（2038）、新鋼（2032）、千興（2025）都漲停亮燈，中鋼盤中上漲逾3%。

美時今年營運逐季向上 法人估全年 EPS 19.9元

美時（1795）2025年在不計入艾威群12月認列營收的基礎下，2025年亞洲銷售年增12%，扣除併購近4億元費用，淨利較前一年小增，每股獲利（EPS）17.69元小幅下滑。地區方面，東南亞因有泰國及越南併購及整合而年增91%，美國小幅下滑，韓國小幅增長，台灣持平。

長興出貨衝 獲利向上

長興（1717）昨（19）日舉辦法人說明會。公司預估今年晶圓級液態封裝材料（LMC）出貨逐季升溫，下半年將更顯著貢獻營收；電子材料業務受惠於子公司長廣旗下真空壓模機需求放大，今年獲利可期。其他如合成樹脂及特用材料的營收、獲利有望優於去年。

南寶攻特化產品 有進展

南寶（4766）昨（19）日召開法人說明會。南寶執行長許明現表示，進軍半導體特化產品推進順利，與新應材、信紘科共同投資成立新寳紘科技，合作進展優於預期，與數家半導體封裝大廠共同研發，陸續取得客戶端認證，目前產能滿載且籌備下一階段產能擴充計畫。

泓德能源攻日本儲能 報捷

太陽能系統廠泓德能源（6873）昨（19）日宣布，旗下日本北海道Helios 50MW（百萬瓦）系統用儲能案場已完成近新台幣10.9億元（約54億日圓）專案融資，伴隨銀彈上膛，有助後續全力搶攻日本儲能商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。