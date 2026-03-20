盤價不回頭！中鋼、中鴻4月盤價大漲千元 鋼鐵股五檔攻漲停

中鋼（2002）、中鴻（2014）19日開出4月盤價，大宗底材熱、冷軋每公噸大漲1,200元，中鋼盤價連四漲，且漲幅出現加速現象，中鋼表示，原油價格驟漲突破每桶100美元，帶動海運費與能源成本上揚，推高大宗商品價格，煉鋼成本持續攀高。鋼鐵股20日表現強悍，中鴻、威致（2028）、海光（2038）、新鋼（2032）、千興（2025）都漲停亮燈，中鋼盤中上漲逾3%。

中鋼董事長黃建智說，鋼價應該漲了，目前看來中東戰爭一時半月無法結束，荷莫茲海峽被封鎖，海運繞道就要增加運費，「各項成本壓力都滿大的」。

中鋼盤價連四漲，今年1月盤價大宗底材熱、冷軋每公噸漲300元，其餘四類不調整；2月盤價五大品項鋼材，包括熱軋、冷軋、電鍍鋅、熱浸鍍鋅、電磁鋼片全部上漲，各類鋼品每公噸全面調漲300元。3月盤價七大類鋼品每公噸全面調漲500元，漲幅較2月升高，昨日新開出的4月盤價，大宗底材熱、冷軋每公噸更進一步大漲1,200元，漲幅持續加速。

中鋼表示，中東戰火加劇地緣政治動盪，國際原油價格驟漲突破每桶100美元，鐵礦砂價格上漲至每公噸110美元左右，冶金煤行情則在每公噸220~230美元區間，煉鋼成本持續攀高。

中鋼指出，年初以來，美國鋼廠Nucor連續九周調漲熱軋售價，帶動當地行情每公噸累漲60~70美元，穩定站上每公噸1,100美元，創近兩年新高；寶鋼4月份內銷盤價每公噸調漲人民幣200元、約29美元，1月至今累計漲幅達人民幣400元、約58美元。

除了因成本攀升而漲盤價，需求部分，中鴻指出，目前總體經濟方面，標普2月全球製造業PMI指數大幅走揚至51.9，較前值+1.0，為2022年6月以來的最高水準。但中東地緣政治衝突引發能源成本與物流波動的不確定性，後續發展仍需密切關注。

鋼鐵股今集體走強，五檔攻上漲停板，彰源（2030）、燁興（2007）、志聯（2024）等盤中漲幅超過半根停板，中鋼也大漲近4%。