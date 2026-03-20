美時今年營運逐季向上 法人估全年 EPS 19.9元

美時（1795）2025年在不計入艾威群12月認列營收的基礎下，2025年亞洲銷售年增12%，扣除併購近4億元費用，淨利較前一年小增，每股獲利（EPS）17.69元小幅下滑。地區方面，東南亞因有泰國及越南併購及整合而年增91%，美國小幅下滑，韓國小幅增長，台灣持平。

展望2026年，分析師預期美時今年營收年增55~80%，目標11~12億美元，毛利率55~58%，費用率約30%，其中，第1季為全年最低，第2季隨艾威群與美時新產品陸續上市，營收動能轉強，全年EPS上看19.9元。

其中，合併後的新美時借款約466億元，淨負債388億元，約當EBITA的2.34倍。短期目標將償還負債，並利用亞洲資金成本優勢將整體利息成本從1.4億美元降到1億美元，效益將於2027年完整顯現。

美國市場因為血癌藥2月起價格大幅下滑，預期營收年減50%，後續Nintedanib、Enzalutamide上市後，將有較大營收貢獻彌補缺口。

美時收購Alvogen US躍升為全球前20大專科製藥公司，具備長期戰略價值，雖短期受高昂融資成本及折舊攤提壓抑，但潛力產品Nintedanib（肺纖維化）、Enzalutamide（前列腺癌）預計於2026年陸續在歐美上市，為長期成長動能。