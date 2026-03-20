快訊

美軍F-35緊急迫降！伊朗稱防空火力擊中 衝擊畫面曝光

應川普要求…內唐亞胡宣布暫停攻擊伊朗能源命脈、列三大目標

獨／國家資通安全研究院爆內鬼？調查局搜索約談3人 追有無資料外洩

聽新聞
0:00 / 0:00

美時今年營運逐季向上 法人估全年 EPS 19.9元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
生技產業示意圖。圖為藥品。圖／AI生成
生技產業示意圖。圖為藥品。圖／AI生成

美時（1795）2025年在不計入艾威群12月認列營收的基礎下，2025年亞洲銷售年增12%，扣除併購近4億元費用，淨利較前一年小增，每股獲利（EPS）17.69元小幅下滑。地區方面，東南亞因有泰國及越南併購及整合而年增91%，美國小幅下滑，韓國小幅增長，台灣持平。

展望2026年，分析師預期美時今年營收年增55~80%，目標11~12億美元，毛利率55~58%，費用率約30%，其中，第1季為全年最低，第2季隨艾威群與美時新產品陸續上市，營收動能轉強，全年EPS上看19.9元。

其中，合併後的新美時借款約466億元，淨負債388億元，約當EBITA的2.34倍。短期目標將償還負債，並利用亞洲資金成本優勢將整體利息成本從1.4億美元降到1億美元，效益將於2027年完整顯現。

美國市場因為血癌藥2月起價格大幅下滑，預期營收年減50%，後續Nintedanib、Enzalutamide上市後，將有較大營收貢獻彌補缺口。

美時收購Alvogen US躍升為全球前20大專科製藥公司，具備長期戰略價值，雖短期受高昂融資成本及折舊攤提壓抑，但潛力產品Nintedanib（肺纖維化）、Enzalutamide（前列腺癌）預計於2026年陸續在歐美上市，為長期成長動能。

越南 韓國 東南亞 美時

延伸閱讀

裕慶法說會／宣布啟動門鎖、板金雙成長引擎 今年營運爆發可期

安勤法說會／醫療業務需求超乎預期 今年營收有望再創新高

這檔中價位封測股近日轉強 原來是法人這樣看

美光財報／上季營收狂增兩倍 財測也超猛 盤後竟重挫5%？宣布大增支出

相關新聞

美時今年營運逐季向上 法人估全年 EPS 19.9元

美時（1795）2025年在不計入艾威群12月認列營收的基礎下，2025年亞洲銷售年增12%，扣除併購近4億元費用，淨利較前一年小增，每股獲利（EPS）17.69元小幅下滑。地區方面，東南亞因有泰國及越南併購及整合而年增91%，美國小幅下滑，韓國小幅增長，台灣持平。

長興出貨衝 獲利向上

長興（1717）昨（19）日舉辦法人說明會。公司預估今年晶圓級液態封裝材料（LMC）出貨逐季升溫，下半年將更顯著貢獻營收；電子材料業務受惠於子公司長廣旗下真空壓模機需求放大，今年獲利可期。其他如合成樹脂及特用材料的營收、獲利有望優於去年。

南寶攻特化產品 有進展

南寶（4766）昨（19）日召開法人說明會。南寶執行長許明現表示，進軍半導體特化產品推進順利，與新應材、信紘科共同投資成立新寳紘科技，合作進展優於預期，與數家半導體封裝大廠共同研發，陸續取得客戶端認證，目前產能滿載且籌備下一階段產能擴充計畫。

泓德能源攻日本儲能 報捷

太陽能系統廠泓德能源（6873）昨（19）日宣布，旗下日本北海道Helios 50MW（百萬瓦）系統用儲能案場已完成近新台幣10.9億元（約54億日圓）專案融資，伴隨銀彈上膛，有助後續全力搶攻日本儲能商機。

雲豹海外布局 拿下新訂單

雲豹能源（6869）強攻日本市場報喜，旗下系統級儲能子公司台普威能源拿下日本儲能設備訂單，總容量達20MW／80MWh，為後市營運增添動能。

裕慶雙引擎 轉動營運

裕慶-KY（6957）昨（19）日召開法說，宣布啟動全新成長雙引擎，包括成立家用門鎖事業群，預計第2季起貢獻營收，同步規劃下半年發展板金加工事業群；法人估，在商用展示架核心業務動能放大，以及兩大新事業版圖推動下，今年營運爆發可期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。