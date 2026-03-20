長興出貨衝 獲利向上

長興（1717）昨（19）日舉辦法人說明會。公司預估今年晶圓級液態封裝材料（LMC）出貨逐季升溫，下半年將更顯著貢獻營收；電子材料業務受惠於子公司長廣旗下真空壓模機需求放大，今年獲利可期。其他如合成樹脂及特用材料的營收、獲利有望優於去年。

長興財務部部長暨發言人劉秉誠、聚酯樹脂事業部部長李全能主持法說會。劉秉誠表示，本業部分，中國大陸市場占比較高，去年受當地景氣拖累，全年營收年減約7.9％，但毛利率略有提升。

展望今年，劉秉誠表示，隨大陸基建需求開出、加上政府陸續推出強化總經措施，今年量（營收）與質（獲利率）應可期待出現一定反彈。長興產品多為利基型產品，產品組合優化，今年表現應不會比去年差。

各界關注長興半導體封裝材料進展。劉秉誠表示，今年下半年晶圓級液態封裝材料（LMC）將更顯著貢獻營收，首季小量供貨，第2季量會逐步上來，預估第3季能達到客戶要求的穩定供貨量。預估今年半導體材料占營收比重有機會達到4%-5%；隨LMC材料出貨動能升溫，下半年獲利表現應會優於上半年。

長興目前持股約六成的子公司長廣也是重要獲利動能。劉秉誠指出，長廣在真空壓模機市場有市占優勢，獲利穩定，受惠ABF載板需求暢旺，依目前接單、客戶預訂狀況來看，展望樂觀，相較去年有更為長足的成長空間。

近期油價震盪使石化鏈成本大漲，長興表示，短線上游原料漲幅劇烈，但目前有合約價保護，短期有安全庫存，關注中長期發展，加上持續改善產品組合，預估此次油價是短期衝擊，影響將逐步淡化。

長興近期跨入高性能熱塑複材開發應用，看好相關材料在前瞻應用領域成長潛力，希望成為未來成長動能。長興表示，熱塑性複合材相較於熱固性複合材，生產周期短、具成本優勢，可提升60倍以上生產效率，且兼具高強度、輕量化、可回收等優點。目前推出「ETERPLAST」產品，終端應用包含無人機槳葉、自行車部件、航太部件等。