遠東銀法說會／總座釋出今年目標：總資產、放款、存款成長皆為6%

遠東銀行（2845）19日舉行線上法說會，由總經理林建忠主持。林建忠指出，遠東銀行2025年總資產成長2.4%，增資後淨值成長14%，對於今年的目標，總資產、放款、存款成長目標皆為6％。

遠東銀行2025年稅後純益為41.71億元，每股稅後純益（EPS）0.93元。對於今年遠銀的發展策略，林建忠提到，將採取穩健成長的發展策略，希望總資產、放款、存款的成長目標僅6%，認為資產還是要成長，但不希望長得太快。

林建忠強調，遠銀將著重持續優化獲利結構，並從四大面向著手，一是改善存放利差，例如擴大理財型房貸、循環信貸等高利差放款，另外也將透過Bankee，增加零售型存款；二是推動財管2.0，深耕高資產客群，或推展聯貸案，以提升手續費收入；三是檢討如何增加投資交易收益，四則是嚴控營運及提存費用。

對於未來是否成立金控，林建忠也強調，要成為金控的前提是，自己要先有金控的架構，並且要看有什麼業務項目可以擴大。目前遠東集團的金融服務事業除了遠銀之外，還有亞東證券、遠智證券、遠銀國際租賃公司、德銀遠東投信等。

另外，日前遠東銀行董事會已決議股利發放，每股擬配發預計發放現金股利0.514元、股票股利0.1195元，合計0.6335元。