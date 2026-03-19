長興法說會／半導體封裝材料出貨估逐季升溫 小金雞長廣助力營運

長興（1717）19日舉辦法人說明會，公司表示，預估今年晶圓級液態封裝材料（LMC）出貨逐季升溫，預估下半年將更顯著貢獻營收；電子材料業務受惠於子公司長廣旗下真空壓模機需求放大，今年獲利也可期。合成樹脂及特用材料，營收、獲利表現也有望較去年好轉。

長興19日舉行法說會，由財務部部長暨發言人劉秉誠、聚酯樹脂事業部部長李全能等主持。劉秉誠表示，由於公司本業部分，中國大陸市場占比較高，去年受大陸景氣拖累，致去年全年營收年減約7.93％，但毛利率則略有提升，去年整體營運呈現「毛利率增加、營業額下滑」。

展望今年，劉秉誠表示，隨中國大陸基建需求開出、加上政府陸續推出總經拉升措施，今年量（營收）與質（獲利率）應可期待出現一定反彈。且長興產品多為利基型產品，隨產品組合優化，今年表現應不會比去年差。資本支出部分，則預估與去年持平。

各界尤其關注長興半導體封裝材料進展，劉秉誠表示，今年下半年晶圓級液態封裝材料（LMC）將更顯著貢獻營收，首季小量供貨，第2季開始量會逐步上來，預估至第3季能達到客戶要求的穩定供貨量。延續去年法說會展望，預估今年半導體材料占營收比重，有機會達到4%-5%；隨LMC材料出貨動能升溫，預估下半年獲利表現，應會優於上半年。

另一重要獲利動能則為子公司長廣，長興目前持股約六成。劉秉誠指出，長廣目前在真空壓模機市場享有市占優勢，獲利穩定，受惠ABF載板需求暢旺，依目前接單、客戶預訂狀況來看，展望都是樂觀，今年相較去年，應有更為長足的成長率。

至於近期油價震盪，石化鏈成本攀漲，長興表示，短線來看，上游原料漲幅劇烈，但公司目前有合約價保護，短期也有安全庫存。還要觀察中長期發展。此外，長興持續改善產品組合，預估此次油價短期衝擊，影響將逐步淡化、收斂。

長興也表示，公司近期跨入高性能熱塑複材開發應用，看好相關材料在前瞻應用領域成長潛力，期能成為未來一大成長動能。長興解釋，熱塑性複合材相較於熱固性複合材，因生產周期短而具成本優勢，估可提升60倍以上生產效率，且兼具高強度、輕量化、可回收等優點。目前推出「ETERPLAST」產品，終端應用包含無人機槳葉、自行車部件、航太部件等。