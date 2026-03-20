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泓德能源攻日本儲能 報捷

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽能系統廠泓德能源（6873）昨（19）日宣布，旗下日本北海道Helios 50MW（百萬瓦）系統用儲能案場已完成近新台幣10.9億元（約54億日圓）專案融資，伴隨銀彈上膛，有助後續全力搶攻日本儲能商機。

據悉，本次融資由日本野村資本投資與野村證券協助安排，以綠色專案債券（Green Project Bond）形式募集資金，為日本首例以系統用儲能資產為基礎的綠色專案債券，採專案融資型信託受益權（ABL）架構，由泓德集團擔任資產管理人。

此外，泓德能源Helios案場屬於Merchant模式的系統用儲能專案，主要透過日本批發電力交易所（JEPX）及需給調整力交易所（EPRX）進行電力交易創造收益。

相較於依賴補助或長期固定電價契約的再生能源專案，Merchant模式收益與市場價格連動，對金融市場而言，屬於較具挑戰性的資產類型。本案透過完善的資產營運能力與現金流管理架構設計，成功取得最長19年的長期資金支持，為日本儲能專案融資建立重要里程碑。

泓德能源總經理周仕昌表示，Helios案場順利完成專案融資，代表儲能資產在日本市場已逐步建立可行的金融架構，也顯示市場對以電力交易為核心的營運模式開始形成共識。隨著未來隨著儲能資產規模持續擴大，公司也將持續結合資產營運與電力交易能力，讓能源資產的管理與運用更具彈性。

資產 再生能源 北海道

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