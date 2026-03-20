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裕慶雙引擎 轉動營運

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

裕慶-KY（6957）昨（19）日召開法說，宣布啟動全新成長雙引擎，包括成立家用門鎖事業群，預計第2季起貢獻營收，同步規劃下半年發展板金加工事業群；法人估，在商用展示架核心業務動能放大，以及兩大新事業版圖推動下，今年營運爆發可期。

裕慶去年合併營收38.24億元、年減4.7%，稅後純益5.6億元、年減25%，每股稅後益10.18元；董事會已通過，每股擬配發9元現金股利，配發率達88%。裕慶2月合併營收2.19億元、年增43%，累計前二月合併營收5.06億元、年增1.1%，創同期新高。

裕慶指出，隨著全球零售通路持續升級，供應鏈在關稅與地緣政治影響下加速集中化，品牌商對具備整合服務能力的供應商依賴度提升，裕慶憑藉設計、製造、服務一條龍模式，帶動旗下商用展示架訂單量能放大。

在供應鏈集中化趨勢下，裕慶切入更多國際品牌與零售通路體系，包括打入Target、Petco、Lowe’s等指標性客戶，並延伸至汽車耗材、化工產品等不同應用領域客戶，有效分散客戶集中度並擴大業務銷售動能。

展望今年，裕慶將展開Lowe’s客戶約600家門市灑水系統安裝服務，為旗下商用展示架業務注入新動能。

另在產品升級方面，裕慶推出包括智慧電子標籤展示架，與自動化設備整合展示架，預計第2季完成系統驗證，第3季出貨，開啟智慧零售新產品線。裕慶也切入商用掃地機器人業務，協助零售通路客戶降低營運成本與人力負擔的痛點。

至於新事業的布局，家用門鎖事業群已於去年底成立，目前在嘉義民雄工業區租用廠房，以美國亞馬遜、沃爾瑪為最先的銷售通路。裕慶的門鎖採免用工具的裝設模式，便於消費者安裝，預計第2季開始貢獻營收。

另外，投資280萬美元的印尼泗水新廠，已開始備料，4月初將由客戶完成認證後投產，初期切入包括節能系統、廚餘機等板金加工業務，預估未來可創造10億元以上的年產值。

現金股利 營收 掃地機器人

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