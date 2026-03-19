南寶法說會／攻半導體封裝膠材進度超前 產能滿載挹注營運

南寶（4766）19日召開法人說明會。公司表示，進軍半導體特化領域進度較日前預期超前，日前與新應材、信紘科共同投資成立「新寳紘科技」，合作進展優於預期；目前與數家半導體封裝大廠共同研發進展順利，陸續取得客戶端認證，目前產能已滿載、開始籌備下一階段產能擴充計畫。

南寶19日舉行法人說明會，由執行長許明現主持。南寶表示，半導體特化產品推進順利，去年8月，南寶與新應材、信紘科共同成立合資公司，進軍半導體先進封裝高階膠材市場，目前相關產品研發與合作進展順利，整體進度優於預期。新寶紘科技於今年3月併購南寶既有客戶「膜立股份有限公司」，藉由其成熟產線迅速取得初期測試與量產能力，大幅縮短建廠前置期。

南寶表示，隨著業務順利銜接，今年起南寶供應予新寶紘的半導體用膠將認列為本業營收，實質挹注公司財務表現。此外，受惠於客戶端積極的開發與測試需求，目前既有產能已達滿載。為因應未來訂單放量，已開始籌備下一階段的產能擴充計畫。

此外，看好供應鏈在地化趨勢，將持續研發與南寶核心技術相關的電子與半導體應用，增加資源投入。

在鞋材接著劑業務方面，目前觀察消費景氣仍趨保守。然而，由於去年基期較低，在持續耕耘下，期待回歸成長。面對外部影響，南寶以優化產品結構與強化市場地位應變，將持續透過與品牌與鞋廠共同開發新材質接著技術以爭取新訂單，目前進展順利。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，近期傳統產業相關應用普遍需求仍偏弱，尤其銷往北美地區更為顯著，南寶將以持續開發創新應用因應。同時南寶看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將持續增加資源投入，今年可望成長。未來亦將持續開發各領域新的成長機會，以及提升高毛利產品比重，策略上尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品效能，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等。

建材與塗料業務方面，建材營收主要來自澳洲，目標持續成長。此外，亦將透過持續併購擴大建材業務版圖。塗料方面，今年將積極爭取政府基礎建設、AI基礎建設及消費性電子等相關應用商機，預期可望帶動業務持續成長。