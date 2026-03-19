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上海商銀股利出爐！1.8+0.1元寫五年新高 現金殖利率達4.5%

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
上海商銀董事會今決議2025年度盈餘分配現金股利1.8元、股票股利0.1元，總計分派1.9元寫五年新高。聯合報系資料照
上海商銀董事會今決議2025年度盈餘分配現金股利1.8元、股票股利0.1元，總計分派1.9元寫五年新高。聯合報系資料照

上海商銀（5876）董事會今決議2025年度盈餘分配現金股利1.8元、股票股利0.1元，總計分派1.9元寫五年新高，且是睽違九年來再度派發股票股利。以今日收盤價39.25元計，現金殖利率4.5%，屬銀行股前段班水準。

上海商銀總計股東配發現金股利總金額達87.5億元；另以資本公積轉增資配股0.1元，總金額約4.86億元。該行2025年稅後純益148.2億元，EPS為3.06元，本次盈餘分配率62%。

該行過去已連續四年配發現金股利1.8元，今年再度配發股票股利主要考量實收資本額480多億相對同業還有成長空間，可以透過配股增加股本，且有助資本適足率。目前股東人數約5.8萬人。今年股東會訂於6月12日召開。

股東 上海商銀 現金股利

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