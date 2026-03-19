上海商銀股利出爐！1.8+0.1元寫五年新高 現金殖利率達4.5%

LINEPAY（7722）股價直落，從曾為興櫃千元股，19日下跌16元、收330元。LINE Pay今日法說會中被問到是否要執行庫藏股買回的部分，董事長丁雄注表達個人意見，認為買回庫藏股是可以考慮的手段，但強調除了買回庫藏股之外，其實還有很多方法可以提升股東權益，公司正積極認真地考慮其他方案。他表示，董事會通過發放去年股利中包含0.5元的股票股息，也是為了增加流動性與增加股東權益。

2026-03-19 17:29