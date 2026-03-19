台灣神隆法說會／去年每股獲利0.17元 今年持續聚焦三大核心業務

台灣神隆（1789）19日召開法說會，說明2025年度營運成果與業務進展。全年合併營收為31.63億元，稅後淨利1.37億元，每股盈餘為0.17元。台灣神隆持續透過產品組合優化與成本精進，使毛利率維持穩定。惟因國際情勢造成匯率劇烈波動，台幣兌美元升值使外銷為主的台灣神隆產生匯兌損失，是造成2025年度利潤下滑的原因之一。

台灣神隆說明2025年三大業務的推進斬獲，自有原料藥出貨量維持雙位數增長；同年共計取得3項自有製劑藥證，分別為急性淋巴母細胞白血病Clofarabine與多發性硬化症Glatiramer Acetate美國藥證，以及多發性骨髓瘤藥物Bortezomib台灣藥證，這也是台灣神隆第一個在台灣獲批的腫瘤藥物藥證，展現台灣神隆參與強化在地藥品供應鏈韌性的企圖心；委託研製業務則維持穩定成長，2025年業務規模已達10億元，近5年複合成長率約有14%。

聚焦三大核心業務策略：自有原料藥、自有製劑與委託研製服務

2026年台灣神隆將持續聚焦此三大核心業務，打造穩健且具成長動能的營運結構。自有原料藥業務方面，將維持健康價量關係，以穩固既有業務基礎，並持續優化產銷與產能配置，以更具彈性地應對市場價格競爭，進一步鞏固台灣神隆於供應鏈中的地位，並且策略性拓展新市場與新客戶。

自有製劑業務方面，將逐步聚焦高價值藥械組合產品，並鎖定腫瘤、血液、代謝、中樞神經等治療領域，持續推進多項產品實現藥證布局，其中2026年初已完成新增減重藥物的美國藥證申請，使審查中藥證累積到四個，而各項產品在不同潛力市場也依規劃進行註冊準備，同步積極與潛在在地夥伴洽談合作，善用各方優勢創造良好商業化條件。對於已取證的產品，台灣神隆表示將依據各自商業化價值規劃上市布局，強化穩定供貨能力，以支持長期銷售，實現未來成長。在改良型新藥部分，亦將深化策略合作夥伴關係，增加參與改良型新藥開發專案，以擴大成長空間。

委託研製業務方面，將聚焦胜肽、類固醇與細胞毒性藥物等高附加價值產品領域，善用產能與技術優勢，持續提升研發與製造能力，同時台灣神隆亦將積極擴大業務觸角，爭取新藥公司合作機會及擴增代工品項與多元客戶群，進一步提供更完整的一站式整合服務。

鞏固台灣市場布局，依循國家藥物政策強化在地供應韌性

面對全球醫藥供應鏈重組、地緣政治風險升溫及重大疾病醫療需求持續攀升，台灣神隆作為具備全球法規認證與高端製藥技術的本土企業，在台灣已建構有完整串聯原料藥至製劑的製造鏈，展現穩定且高度整合的在地供應優勢。目前亦規劃於台灣陸續推動多項藥品藥證申請，主動響應政府強化國產藥品供應韌性的政策方向，致力成為支撐台灣藥品穩定供應的重要在地夥伴。

展望未來，台灣神隆將進一步聚焦台灣重大疾病領域的長期醫療需求，首要著重發展癌症相關及糖尿病與代謝相關疾病，逐步推出具臨床與市場價值的系列產品。此外，台灣神隆亦期待能與國內製劑業者、醫療體系及產業夥伴深化合作，結合彼此專長，共同提升台灣製藥能量與供應鏈韌性，為病患創造更具體且長期的醫療價值。