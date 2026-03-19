PE報價漲這麼兇！難怪這檔塑化股亮燈漲停

中東局勢再升溫，19日布蘭特原油每桶衝高至115美元，重挫國際股市，台股也深受波及。不過塑化股則逆勢走強，尤以聚乙烯（PE）概念股的台聚（1304）亮燈強鎖漲停最強勢，台塑（1301）也大漲2.74%，表現亮麗搶眼。

美以伊衝突近二日再度加劇。在以色列攻擊全球最大的南帕斯氣田設施後，伊朗也針對波斯灣地區的石油與天然氣目標展開報復性攻擊，帶動國際油價急速衝高，19日盤中布蘭特原油每桶一度衝高至115美元，終場大漲5.6%收市。

法人指出，國際油價上漲，激勵乙烯價格大飆超過300美元，而PE主要是由石油腦（輕油）裂解出的乙烯所製成，因此油價飆漲會直接導致石化上游原料「輕油」及「乙烯」價格急漲，迫使中下游調漲PE報價。

市場預期，美伊衝突已引起市場對石化原料供應短缺的擔憂，帶動部分商品報價急漲；而PE廠台聚、亞聚（1308）、台塑等，因持有低價原料庫存，在油價上漲導致成品價格飆升時，可獲得顯著的庫存利差收益，因而吸引買盤追捧。

事實上，中東六國乙烯年產能共3,380萬噸，約占全球乙烯產能14.2%。美伊戰爭使伊朗乙烯產能停擺，其餘五國乙烯產能也有生產及運輸中斷的風險，衝擊全球乙烯產量供應，進一步影響其他衍生性商品的產量供應。

據了解，PE報價自美伊戰爭開打以來，已大漲37%，由2月27日的每公噸6,596人民幣一路急行軍至昨日的9,033人民幣，攀44個月來的波段高峰，昨日單日漲幅高達4.67%。