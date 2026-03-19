四天漲幅近三成！正文應要求公布財務數字 2月每股淨損0.33元

網通廠正文（4906）近期股價大漲，應證交所要求公布財務數字，2月每股淨損0.33元。正文去年每股淨損0.25元，但董事會仍通過每股配發0.5元現金股利。

正文股價本周起漲，自13日的26.15元，到今日上漲0.2元，收33.65元，短短四個交易日，漲幅達28.7%。

正文公布2月營收8.77億元，年減42%，歸屬母公司業主淨損1.42億元，每股淨損0.33元，相較2025年第4季每股純益0.19元，累計2025年每股淨損0.25元。

近年正文積極轉型，同時進行產能移轉，正文指出，毛利率自2024年度11.9%成長至2025年的13.8%。在策略轉型與原物料壓力下，本業仍維持獲利5,998萬元，但因產能移轉與匯兌損失產生一次性業外支出，導致本期稅後淨損1.059億元，每股淨損0.25元。

正文表示，營收衰退主因為正處於商業模式轉型的陣痛期，原先透過設備商出貨給營運商的訂單逐漸減少，而直接供貨給營運商的訂單需較長的開發時間，導致新舊訂單交替出現階段性落差。

目前正文越南三大廠區已承載八至九成產能，新竹湖口廠亦積極擴充，專注於附加價值較高之新產品線。正文表示，越南與新竹將全力支援正文進軍人工智慧（AI）及數據中心光通訊等關鍵市場。

正文近期更在MWC 2026發表新一代Wi-Fi 8創新解決方案，並公布智慧連網領域的策略發展藍圖。延續推動AI智慧化與服務導向網路轉型的核心理念，Wi-Fi 8將成為新世代寬頻基礎建設的重要關鍵，加速全球網路邁向更高效能與智慧化發展。

正文指出，正從傳統硬體性能導向，邁向結合AI技術、智慧邊緣運算（Intelligent Edge）與服務導向網路架構的整合解決方案，協助營運商由「速度導向」基礎建設升級至「智慧應用導向」。

展望未來，正文表示，依循智慧連網發展藍圖，持續擴展Wi-Fi 8產品布局。預計2026年將推出Wi-Fi 8 PON HGU、Wi-Fi 8閘道器、Wi-Fi 8延伸器（Extenders）、Wi-Fi 8企業級無線基地台（Enterprise Access Points），看好網路基礎建設邁向AI智慧化與服務化架構發展，Wi-Fi 8將成為推動寬頻產業升級的重要里程碑，開啟智慧連網新篇章。