台企銀法說會／台企銀房貸餘額雙位數成長 今年放款聚焦三面向

房市成交量趨緩，台灣企銀的房貸業務受法人關注。台灣企銀副總經理乙增祥19日於2025年第4季法人說明會指出，去年台企銀的房貸業務受到政府推動健全房地產市場方案推動而有成長，帶動整體房貸放款動能，較2024年成長11.2%。今年放款策略將聚焦推展非屬《銀行法》第72-2條之限制範圍，開拓個人金融商品，以及支持中小企業放款、都更危老重建等貸款。

乙增祥表示，截至2025年底，房貸業務餘額為3,206億元，較2024年增加323億元，成長11.2%。其中，青年安心成家貸款餘額達1,306億元，較2024年增加206億元，成長19%，為主要成長動能，支持自住和首購客群的購屋需求。

針對今年度的放款展望，乙增祥指出，在中央銀行選擇性信用管制措施，以及銀行自主管理不動產貸款總額目標的影響下，整體房市交易量確實有所放緩，房貸方面，今年仍將持續配合政府政策，協助自住型購屋民眾取得資金，穩健推展房貸業務，以促進房地產市場的健全發展。

放款策略方面，將加強推展非屬《銀行法》第72條之2限制範圍的投資理財型貸款業務，並積極開拓多元化的個人金融商品，以優化整體放款結構；企業及土建融授信方面，將優先支持中小企業廠辦貸款，以及都市更新與危老重建等政策性建築貸款，並透過嚴謹的控管機制逐案審查，擇優承作，適度調整不動產授信結構。同時，亦將持續強化存款業務的推展效率，以維持整體資金來源的穩定。