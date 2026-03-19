台企銀達財管2.0申請門檻 Q1規劃申請、布局高雄亞資專區

台灣企銀副總經理乙增祥19日於2025年第4季法人說明會上透露，台企銀2025年已達到申請辦理財管2.0業務的標準，規劃於今年第1季向金管會申請開辦，並於獲准後，進一步申請進駐高雄亞洲資產管理專區，申辦後將新增私募基金、境外結構型商品、自行質借和保費融資等服務，並透過多元異業合作加強家族傳承等客製化服務。

乙增祥表示，在2025年財富管理手續費淨收益來到40.44億元，較前一年成長11.22%，成長動能主要來自保單銷售動能。在財富管理手續費收入結構中，基金與保險的占比分別為24.33%及75.67%。由於2025年已達到財管2.0業務的申請標準，規劃於今年第1季向主管機關申請開辦財管2.0業務，並於獲准開辦後，進一步申請進駐高雄專區。

展望2026年的財富管理業務，整體成長目標將期望延續2025年的成長動能。在推展策略方面，將以債券型基金及高信評海外債為主，提供客戶相對穩健的投資配置，以滿足個人長期理財需求；在保險業務方面，則持續與多家壽險公司合作，推展保障型、儲蓄型及資產傳承型商品，以提升相關手續費收入。至於結構型商品，本行目前尚未銷售相關產品。

客戶數與資產規模方面，台企銀盤點目前自身現況，並參考同業的業務滲透率與資源投入等整體效益分析後，再行訂定相關目標。

為了取得高資產客戶的青睞，並增加對跨境客戶的競爭力，在業務推動上將持續提升客製化服務，以及創新理財商品的質與量。乙增祥指出，在高資產業務申辦後，新增的金融商品及服務項目包含：第一，引進私募基金及境外結構型商品等理財商品，以豐富理財商品類型；第二，增加客戶理財商品資金運用的彈性，例如特定金錢信託受益權自行實借與保費融資等服務，以提升資金運用效率。

第三，規劃透過多元化的異業合作，包括會計師事務所、律師事務所、創新創業協會及地方創生協會等，透過案例分享及實際案例研商等方式，加強家族傳承及公司股權結構等議題，進一步提升對高資產客戶的客製化服務。