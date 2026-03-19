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合庫金法說會／今年房市「量縮價緩跌」土方之亂建商尚無申請借款延長

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫金控（5880）於19日舉行2025年第4季法人說明會。展望今年房市仍有交屋潮現象，房貸市場有一定動能，買賣移轉棟數視剛性需求而定，預估呈現「量縮價緩跌」態勢。至於近期土方之亂主要影響建商開工時程，但目前客戶沒有申請借款延長或延後動工情形。

合庫個金主管指出，房貸餘額至2月底約8,800億元，今年房市預估仍有交屋潮現象，房貸市場有一定動能，買賣移轉動數則視剛性需求而定，預估房市呈現「量縮價緩跌」態勢。合庫新承做首購利率2.5%起，以自住及新青安為主，預估放款量以小幅成長為目標。

合庫土建融餘額約1,600億元，合庫法金主管說明，今年持續管控《銀行法》72-2水位，因此無定訂目標，但仍是針對優良建商及利率條件良好的都更危老案件為承做對象。全行法金預算目標1.92兆元，成長率4.1%。

截至去年底，合庫《銀行法》72-2 比率約27.9%，不動產集中度約36%。對於近期土方問題，合庫主管表示，有關心建商主要影響開工及動工，但目前沒有工案申請借款延長或延後動工情形。

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