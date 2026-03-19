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金寶法說會／記憶體交易模式改變 營收將受衝擊
金寶（2312）19日舉辦法說會，公布去年全年營收1,635億元，較前年下滑0.55%，公司指出主要是受到台幣升值影響，若是以美金來計算，業績仍成長3%。今年1、2月營收衰退則是受到交易模式改變所影響，雖然營收規模變小，但獲利情況不會有所改變。
金寶表示，2025年在產品組合持續優化下，毛利率有所改善，從6.25%提升至6.32%，顯現公司的調整已見成效。費用的部分則因為子公司凱碩於去年第2季併入韓國子公司，導致全年費用增加。全年歸屬母公司純益為 15.7 億元 ，EPS 1.05 元。
而2026年交易模式迎來重大改變，由於某個儲存設備客戶量很大，交易模式由原先的 Buy-and-Sell（買賣模式）改為「客供」（Consignment），會對 2026 營收產生較大影響，但毛利、利潤的部分是沒有改變的。
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