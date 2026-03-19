法人估富邦金殖利率約4.5% 看好明年可維持具競爭力股利政策

富邦金（2881）拜銀行放款及財管均可維持雙位數成長動能，壽險接軌IFRS17後，雖短期淨值下滑，但加計稅後CSM貢獻，淨值大幅成長逾30%，法人看好2027年仍可維持具競爭力的股利政策，給予「買進」評等。

富邦金2025年稅後純益1,209.4億元，投顧法人表示，若以2025年稅後EPS及現金配發率50%基礎推算，預估2026年可望配發4元現金股息，殖利率約4.5%。

法人分析，台北富邦銀行2025年稅後純益363.4億元，締造歷史新猷。展望2026年，預估放款年增10%、全年NIM 成長5至6 bps至1.26%、財富管理手續費收入有望成長15%至16%，整體稅後純益約成長14%。

富邦人壽方面，法人表示，2026年將以達成新契約CSM目標，及藉由發行次順位債強化資本，加上預期將增加高股息標的部位，以穩定長期收益率。

此外，截至2026年2月底外價準備金餘額達1,448億元，且因適用AC債券匯率攤銷法及外價金新制，有助於抵禦未來匯率波動及債券評價對損益影響。