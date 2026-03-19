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台企銀法說會／2025年稅後純益創新高 揭股利政策

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
台灣企銀19日舉行2025年第4季線上法人說明會，由台企銀副總經理乙增祥主持。圖/聯合報系資料照片
台灣企銀19日舉行2025年第4季線上法人說明會，由台企銀副總經理乙增祥主持。圖/聯合報系資料照片

台灣企銀19日舉行2025年第4季線上法人說明會，由台企銀副總經理乙增祥主持。乙增祥表示，受惠各項主要業務穩健成長，2025年合併稅後純益達122.32億元，年增8.85%，再創歷史新高；每股稅後盈餘（EPS）1.26元，年增0.03元，淨收益總額350.88億元，較前一年增加9.73億元，顯示整體獲利能力穩健成長。股利政策將延續以股票股利為主，搭配部分現金股利

乙增祥說明，2025年存、放款平均餘額分別為2兆1,101億元和1兆6,621億元，較2024年增加6.43%及7.08%，存放利差由1.16%提升至1.18%，帶動全年利息淨收益206.06億元，年增7.79%，為淨收益收入占比最高，達58.73%；手續費淨收益66.92億元，占比19.07%，年成長2.06%，其中又以財富管理業務為最主要來源，占比六成，保險商品與海外基金成為主要貢獻來源，推展動能強勁，帶動整體手續費淨收益維持正成長；財務收入與其他淨收益為77.9億元。

資產品質方面，2025年逾放比降至0.16%、備抵呆帳覆蓋率提升至830.51%。隨著資產品質穩步提升，今年中華信用評等公司已將台企銀長期發行體信用評等「twAA-」的評等展望，由「穩定」調升為「正向」，顯示外部評等機構對該行優化財務體質及穩健經營之成果給予正面肯定。

乙增祥表示，截至2025年底，台企銀股東權益比率9.91%、第一類資本比11.18%、資本適足率14.01%，今年將持續強化風險性資產的控管，資本規劃仍以盈餘轉增資為主充實資本結構，視實際需求和市場狀況規劃發債事宜，股利政策則以股票股利為主，並考量部分股東對現金股利的偏好，搭配部分現金股利發放，實際配發比例仍須董事會決議。

在永續方面，根據標普全球（S&P Global）最新公布的2026年永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2026），台灣企銀憑藉長期累積的ESG成果，三度入選年鑑成員，今年更首次躋身全球銀行業 Top 10%，彰顯其永續治理已與國際接軌，並持續朝國際標竿邁進。

乙增祥表示，台企銀今年以「跨域並進、再創高峰」為經營主軸，除持續發揮中小企業專業銀行優勢，深耕並擴大企金客群，亦將推動多元業務布局，隨資本比率達標，今年規劃向主管機關申請開辦財富管理2.0業務，並於核准後申請進駐亞洲資產管理中心高雄專區，提供客戶更豐富的財富管理商品及服務，進一步擴大業務規模，未來亦將持續優化資訊系統、精進風控及永續治理，以強健經營韌性，達成年度盈餘成長目標。

台企銀 財富管理 資本適足率 現金股利 法人說明會

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