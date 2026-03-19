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資拓宏宇法說會／目標成為驅動企業數位轉型與永續發展領導廠商

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

數位轉型暨永續發展解決方案領導品牌資拓宏宇19日召開法說會，公布2025全年營收為49.63億元，今年初已在手執行中的合約訂單金額達86.32億元，將隨著專案進度陸續認列。公司未來將持續投入在數位轉型、永續發展、邊緣計算等領域，並積極轉型發展第二曲線。

資拓宏宇指出，雖然去年營收較前年微幅衰退，但毛利率反而有所提升，公司透過AI軟體工具增加了員工產值並改善成本結構，目前全公司70%的研發人員已導入AI工具輔助開發，處理超過100個專案，大幅提升效率。

同時公司利用LLM技術進行影像辨識口語化、知識管理自動化，並發展「主權雲策略」，確保資安資訊不外流。

公司表示未來將持續投入AI、Cloud、Data、RPA等技術，並對齊中華電信的ESG政策，成立永續辦公室。至於近期最熱門的邊緣計算領域，公司聚焦智慧交通領域，將會需要極低延遲的即時運算，這將是未來技術重點。公司本身也將會發展第二曲線，積極發展SaaS服務與自有產品，改變過去單純以人天計費（Man-day）的勞務模式，提升獲利天花板。

中華電信 營收

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