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合庫金法說會／獲利創高 總股利將高於去年1元水準、現金股利同步提高

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫金控於19日舉行2025年第4季法人說明會，由金控總經理蘇佐政主持。圖／合庫金控提供
合庫金控於19日舉行2025年第4季法人說明會，由金控總經理蘇佐政主持。圖／合庫金控提供

合庫金控（5880）於19日舉行2025年第4季法人說明會，由金控總經理蘇佐政主持，他表示，去年全球主要經濟體雖面臨貿易政策轉變而帶來阻力，但在人工智慧（AI）投資熱潮強力支撐下，負面影響得以相互抵消。國際貨幣基金組織（IMF）於1月發布最新世界經濟展望報告，預測今年全球經濟成長率上調至3.3%，明年經濟成長率為3.2%，全球經濟維持穩健步調，展現高度韌性。

合庫金控2025年合併稅後淨利為214.48億元，較上年增加8.27%，每股盈餘（EPS）1.36元，稅後淨值報酬率及資產報酬率分別為7.87%及0.41%。對於股利政策，合庫主管指出，由於去年獲利為歷年新高，將反映經營成果提供股東股利穩定成長回饋，應不會低於上年度，並以現金股利為主，股票股利為輔；以2024年EPS1.26元，去年發放現金股利0.7元，股票股利0.3元，合計1元，股利發放率將近八成，今年規劃股利應不會低於去年0.7元，整體股利發放率應相當。預計提報3月份董事會。

集團獲利貢獻方面，獲利主體仍來自於核心子公司合庫銀行，稅後淨利已突破200億元，年成長9.73%，全行總放款餘額及總存款餘額分別成長2.11%及2.85%，動能穩健成長，因持續優化資產品質，與2024年相比，逾放比率下降0.01個百分點，備抵呆帳覆蓋率提升86.32個百分點，而資本適足率及第一類資本比率均符合金管會訂定D-SIBs 內部管理標準要求。

在業務推展方面，子公司合庫銀行授信業務動能續揚，辦理六大核心戰略產業放款及中小企業放款之放款餘額，居全體銀行領先地位，並獲金管會頒發「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」20年績優銀行殊榮。另依倫敦交易所集團(LSEG)統計，於2025年國內聯貸市場帳簿管理行(BOOKRUNNER)市占率位居國內聯貸市場第2名，憑藉深厚的實務經驗，為企業客戶精準構建專屬聯貸架構，深獲業界肯定。

信託業務方面，子公司合庫銀行打造全方位信託生態圈，將有溫度的信託服務推廣至社會各階層，另因應社會趨勢，首創「圓滿信託暨寵物信託」，並榮獲 「2025 Trust Award」多元信託創新獎4大獎項之肯定。

為提供客戶創新且安全的服務體驗，合庫銀行透過優化LINE個人化服務及 YouTube 系列影片翻轉品牌印象；合庫證券則持續精進行動理財APP，以協助投資人穩定獲利，憑藉在數位金融與品牌經營的卓越實力，合庫銀行與合庫證券於去年「國家品牌玉山獎」中雙雙獲獎，共計勇奪五項「最佳產品類」及一項「最佳人氣品牌類」大獎，展現其引領金融服務新趨勢的指標性成就。

合庫金控持續與國際接軌，將永續目標深化為企業DNA，並導入多項永續管理標準，除再度榮獲BSI頒發「ESG永續發展獎-領航獎(集團)」最高榮譽，亦連續兩年入選國際碳揭露專案(Carbon Disclosure Project, CDP)組織之最高A級評等企業名單；國內亦獲多項大獎肯定，於「2025 TCSA台灣企業永續獎」中，合庫金控攜手銀行、證券、票券等子公司囊括台灣百大永續典範企業獎、永續報告白金獎等8項大獎，顯示集團深耕永續發展的亮眼成果。

合庫金控表示，未來在金融環境持續變動之下，將持續精進核心業務並深耕海外營運布局，同時積極落實ESG理念，攜手利害關係人共同朝「企業永續、社會共融、環境共好」願景穩健邁進。

合作金庫 金管會 法人說明會 經濟成長率 資本適足率 現金股利

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