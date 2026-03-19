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安泰銀法說會／2025年稅後純益創四年新高 今年營運展望審慎樂觀

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
安泰銀行（2849）19日舉行線上法人說明會，由財務長陳琬鈺共同主持。聯合報系資料照
安泰銀行（2849）19日舉行線上法人說明會，由財務長陳琬鈺共同主持。聯合報系資料照

安泰銀行（2849）19日舉行線上法人說明會，由財務長陳琬鈺共同主持。會中公布2025年營運概況，全年稅後淨利15.4億元，年成長16%，稅後淨利、ROA、ROE皆創近四年新高。陳琬鈺指出，獲利成長最主要是來自利息淨收益因調整放款結構成效逐步體現，去年第3季及第4季利息淨收益分別成長11%及21%。

陳琬鈺會中指出，受惠於法金、個金業務同步成長，帶動手續費淨收益達15.6億元，年成長12%，其中，放款及保險佣金手續費分別成長19%及37%；安泰銀行2025年底總資產為3,882億元，年增7%，其中，總放款餘額2,534億元，年增9%；總存款餘額3,378億元，年增6%，存放比提高至75.03%，提升資金運用效能。

資產品質方面，2025年底逾放比降至0.17%；呆帳覆蓋率則上升至911.46%，相較與2024年同期已有明顯的改善。

針對2026年展望，陳琬鈺指出，安泰銀行截至今年前二月淨收益已達10.6億元，年成長21%；稅前淨利也去年較同期成長31%，對於今年整體的營運展望將抱持審慎樂觀，不過，面對當前美伊戰爭所帶來的影響，將持續觀察，在現行風險管理的架構之下，將隨時關注地緣政治的發展及能源價格的變化等，採取隨時機動調整部位的策略。

至於財管2.0的規劃進度為何，陳琬鈺也表示，安泰銀行預計將在今年上半年正式向金管會申請財管2.0執照，同時也正籌備亞洲資產管理中心高雄專區申請，預計在財管2.0開業後，將盡速向金管會提出進駐高雄專區的申請。

金管會 地緣政治 高雄

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