LINEPAY法說會／今年交易量目標挑戰兆元 持續擴大電子支付與跨境布局

台灣行動支付龍頭LINEPAY（7722） 19日召開法說會，公布2025年營運成果及2026 年展望。支付場景擴大、用戶消費動能持續成長、平台服務多角化等利多因素帶動，LINE Pay 2025 年全年交易量突破 8,680億元，全年營收78.7億元、年增25%。電子支付 LINE Pay Money上線，用戶與交易規模亦快速成長，帶動整體支付生態圈持續擴大。

LINE Pay 董事長丁雄注表示，2026年 LINE Pay 將持續提升交易量、擴大用戶和支付據點，推升營業收入成長，目標全年交易量突破1.01兆元，年成長約16%；全台支付據點預期成長12％、達74萬處，帶動用戶數成長至1,460萬戶。

LINE Pay表示，2025年全年稅後淨利5.07億元，年減21.6％，每股純益7.46元，較前一年遜色。公司指出，去年底營收出現衰退，主要是推動策略性投資，加大創新服務研發、電子支付服務開發、IDC建置與營運，以及國內外市場推廣等重點領域的投入，整體費用率相對提高。核心的代收付金額仍以20%年增率成長，對今年保持樂觀態度。

截至2025年底，LINE Pay全台用戶數超過1,360萬戶，涵蓋超過半數台灣人口，目前共有超過2,100萬張銀行卡綁定LINE Pay，全球支付據點超過74萬處，包括台灣支付據點超過66萬處，持續擴大支付生態圈 。

電子支付業務方面，LINE Pay Money自2025年12月3日上線以來成長快速，截至2026年1月底，用戶數已突破300萬戶。1月單月交易量超過48億元，轉帳金額達70億元，儲值金額97億元，單月轉帳與儲值金額已居全台電子支付業者之冠。未來將擴大合作銀行陣容，與更多銀行完成串接以提升服務便利性，優化與升級各項服務功能，擴大生活繳費、乘車碼、海外支付等應用場景，滿足用戶多元支付需求。