荷莫茲海峽過不去、化肥受衝擊 東鹼續創波段新高

伊朗封鎖荷莫茲海峽，嚴重衝擊全球化肥供應鏈。公開資料顯示，全球約1/3尿素（氮肥）出口來自伊朗、卡達等中東國家；此外硫磺供應也中斷，而肥料產業是硫磺最大使用者，約占全球需求60%。東鹼（1708）19日盤中股價大漲，一度衝上漲停板47.45元，創下波段新高。

美、伊戰火延燒，波及全球肥料市場。外媒報導，中東為全球重要肥料供應鏈中心，全球約三分之一的尿素（氮肥重要原料），及45%硫磺（磷肥關鍵原料）經由荷莫茲海峽運輸。

英國金融時報報導，在全球最大硫磺消費國中國大陸，硫磺價格自伊朗戰爭爆發來已上漲15%，上周創下每噸4,650元人民幣（約672美元）歷史新高。在戰爭爆發前，硫磺價格已接近歷史高點，部分原因是中國金屬市場需求快速增加。

東鹼主要產品鉀肥部分，因中東地區亦為鉀肥主要產地之一，該區域斷供，也將推升價格。東鹼是東亞地區硫酸鉀生產大廠，目前總共14條產線，每年產量在13萬～14萬公噸間，外銷占比98-99%。

不農業部長陳駿季表示，台肥（1722）目前肥料絕對可供應到8月，特別是鉀肥可到10月，磷礦可到12月；另外有些肥料原料都已經在船上，快進到台灣，台灣的肥料原料足夠因應6個月、8個月甚至10個月的時間，農民朋友可放心。東鹼自3月12日起漲，今再創波段新高47.45元，波段漲幅達33%。