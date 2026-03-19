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戰爭造成塑化原料短缺 台達化、台聚等四檔亮燈漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
伊朗封鎖荷莫茲海峽造成油價大漲，塑化原料取得日趨困難。（本報系資料庫）
伊朗封鎖荷莫茲海峽造成油價大漲，塑化原料取得日趨困難。（本報系資料庫）

伊朗封鎖荷莫茲海峽造成油價大漲，塑化原料取得日趨困難，台橡（2103）執行長蔡偉強指出，目前對產業而言，已經不是漲不漲價或價格的問題，而是「有沒有貨可以出」的問題。而台塑（1301）、台塑化（6505）先前於10日也對客戶發出不可抗力通知，相關產品將減產、調整產線。塑化股19日大漲，華夏（1305）、台達化（1309）、亞聚（1308）、台聚（1304）盤中都攻漲停，台塑、國喬（1312）上漲逾4%。

台橡執行長蔡偉強說，戰爭造成原料供貨短缺，整個供應鏈都出現斷料問題，如丁二烯（BD）因供應問題今年價格從年初每噸1,000美元到1,400美元，現在是2,200美元，上漲快1倍。

而因荷莫茲海峽遭封鎖，原料運輸延誤，台塑也被迫向客戶發出不可抗力通知，接下來會和客戶協商，針對PVC、PE、PP等產品宣告不可抗力，將同步減產。

業內指出，石化廠因原料供給不穩向客戶宣告因「不可抗力」減產甚至關閉產線，是不得已之舉，雖然產品價格向上，但銷售量減少，無助營收增加，關廠則可降低營運成本。

業者指出，如果後續台塑集團內部塑化產品漲價，下游供應鏈恐出現漲價連鎖效應。不過由於市場情況混亂，供料來源不穩，目前PVC、PE、PP等陸續暫停報價，影響究竟多大、多廣，仍難評估。

至於中國大陸的油品低價競爭問題，也因中東戰事而減弱，台塑董事長郭文筆先前表示，過去國際油價每桶70至80美元時，部分受到制裁的原油可能只以30至40美元的價格出售給中國大陸，形成不對等競爭。

郭文筆說明，委內瑞拉、伊朗輸往大陸的原油約占大陸進口量兩成，受到美國制裁與地緣政治衝突影響，這些低價原油來源受到限制後，大陸石化產業取得低價原料的優勢就會減弱，對整個亞洲石化產業而言，競爭條件將相對公平，也有助於改善台塑未來的營運環境。

台化（1326）董事長洪福源表示，，若油價維持在目前水準，且供應鏈受到一定程度干擾，對台灣石化業而言可能帶來一定機會。不過，市場變化極大，油價可能從80美元回落至60美元，也可能因地緣政治升高而升至120美元，未來走勢仍難以預測。

地緣政治 台塑化 大陸

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