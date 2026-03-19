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卡達液化天然氣廠區被嚴重破壞 欣天然、欣高聯袂漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

卡達於周三晚間表示，拉斯拉凡工業城（Ras Laffan Industrial City，簡稱 RLIC）遭伊朗一枚飛彈擊中，該工業城的LNG廠占全球1/5的供應量，不過LNG廠在本月初就已停止生產。歐洲天然氣基準周三大漲6%，台股的欣天然（9918）、欣高（9931）19日攻漲停，分別鎖死在48.75元、41.8元。

卡達生產天然氣的拉斯拉凡工業城被伊朗的飛彈攻擊，一枚飛彈擊中該工業區，另有四枚飛彈被攔截，卡達內政部則指出，襲擊引發的火勢已得到控制。而阿布達比的哈布善（Habshan）天然氣設施遭到攔截後的落彈擊中，宣布緊急關閉。

RLIC占地 295 平方公里，面積約為紐約市的三分之一。除了LNG加工處理，也是其他天然氣相關設施的重鎮，包括氣轉油（GTL）廠、LNG 貯槽、凝結油分餾塔，以及一座煉油廠。

亞洲與歐洲皆仰賴進口天然氣發電，伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）歐洲天然氣及LNG主管 Tom Marzec-Manser 說：「針對拉斯拉凡的報復性攻擊，正是全球天然氣市場最害怕的事，」美國天然氣價格也一度上漲4.7%，歐洲天然氣基準周三大漲6%。

哥倫比亞大學全球能源政策中心研究員 Ira Joseph 說：「目前很難預期卡達能在年中之前重返市場，甚至連這個時間點都顯得過於樂觀。」

欣天然、欣高股價在經歷一波劇烈的回檔後，今重新衝漲停，兩檔皆漲停鎖死。

飛彈 伊朗 天然氣價格

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