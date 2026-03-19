彰銀股利發放 上看1.1元

彰銀（2801）獲利飆高，股利看俏。彰銀昨（18）日表示，2025年獲利寫史上新高，整體股利將比前一年多並以現金股息為主。法人估每股有望配發約1.1元股利，挑戰15年新高，以現金股息為主下，現金殖利率可望逾3%。

彰銀昨日舉行法說會，由副總鄧秀娟主持。彰銀2025年稅後純益177.75億元攀鋒，每股賺1.51元，若依過往約75%配發率估算，法人估算，每股股利約1.1元，其中現金股利約0.6至0.7元，以昨日收盤價20.8元推算，現金殖利率超過3%，在金融股中具一定吸引力。

帶動股利走升的核心，在於彰銀海外獲利結構出現明顯轉變，推升整體利息淨收益。彰銀在會中表示，2025年海外分行與OBU獲利占比由11%大幅提升至23.9%，寫近五年新高，幾乎翻倍成長，顯示海外業務已由過去的輔助角色，轉為主要獲利來源。

彰銀指出，受惠台商供應鏈重組及赴美投資趨勢，企業對跨境融資與美元資金需求持續增加，推升美國、香港及英國等主要市場獲利成長。未來持續聚焦美國、香港與新加坡三大核心據點，並擴大東協及北美布局。

從獲利結構觀察，彰銀2025年整體淨收益年增8.35%達453億元，其中利息淨收入（NII）年增18.04%達271億元是主要成長來源，2025年底淨利差（NIM）回升到0.92%的五年新高。

同時，財富管理手續費年增約14%，其中保險業務成長近三成，帶動非利息收入穩健提升。

不過，受台美利差收斂影響，換匯（SWAP）收益2025年減少約兩成，且預估2026年仍將續降，是主要壓力來源。整體而言，利差與手續費成長已足以支撐獲利續創新高。

展望2026年，彰銀將以「企金＋個金」雙引擎推動成長，放款目標年增3%至5%，並聚焦AI、半導體、綠能及智慧製造等產業。同時，隨海外據點與台商布局深化，法人認為，在海外與產業雙動能帶動下，獲利成長可望延續。