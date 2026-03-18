聽新聞
0:00 / 0:00
高鐵擬配現金股利1.15元 近六年來新高
台灣高鐵（2633）18日召開董事會，通過年度盈餘分配案，擬配發現金股利每股1.15元，高於前一年度的1.05元，為2020年以來新高，配發率達98.29%，總發放金額約64.7億元。以當日收盤價26.1元計算，現金殖利率約4.4%。
高鐵董事長史哲先前指出，高鐵營運表現持續成長，2025年營收約546億元，年增14.6億元，主因旅運量穩定攀升，帶動整體營收創新高。全年旅運人次約8,200萬，預估至2032年可望突破1億人次，成長速度優於原先預期，顯示高鐵已成為民眾南北移動的重要交通工具。
展望未來，史哲表示，隨新車陸續到位、車隊規模擴大，高鐵將依各站需求調整班表，推動長短程旅客分流。規劃包括提升端點站尖峰發車能量50%、每小時對開12班；桃園、新竹尖峰時段每小時停靠8班；台北、台中提供每小時4班直達車；台南、嘉義每小時2班直達車，並增加大台北直達台南、左營班次，優化整體運能配置。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。