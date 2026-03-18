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高鐵擬配現金股利1.15元 近六年來新高

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣高鐵18日召開董事會，通過年度盈餘分配案，擬配發現金股利每股1.15元。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
台灣高鐵18日召開董事會，通過年度盈餘分配案，擬配發現金股利每股1.15元。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

台灣高鐵（2633）18日召開董事會，通過年度盈餘分配案，擬配發現金股利每股1.15元，高於前一年度的1.05元，為2020年以來新高，配發率達98.29%，總發放金額約64.7億元。以當日收盤價26.1元計算，現金殖利率約4.4%。

高鐵董事長史哲先前指出，高鐵營運表現持續成長，2025年營收約546億元，年增14.6億元，主因旅運量穩定攀升，帶動整體營收創新高。全年旅運人次約8,200萬，預估至2032年可望突破1億人次，成長速度優於原先預期，顯示高鐵已成為民眾南北移動的重要交通工具。

展望未來，史哲表示，隨新車陸續到位、車隊規模擴大，高鐵將依各站需求調整班表，推動長短程旅客分流。規劃包括提升端點站尖峰發車能量50%、每小時對開12班；桃園、新竹尖峰時段每小時停靠8班；台北、台中提供每小時4班直達車；台南、嘉義每小時2班直達車，並增加大台北直達台南、左營班次，優化整體運能配置。

高鐵 現金股利

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