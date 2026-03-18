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東聯法說會／乙烯走高、供給缺口將浮現 預估EG後市轉趨正向

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

東聯（1710）18日表示，中東戰事帶上游原料乙烯價格走升，下游產品價格波動劇烈，目前已向客戶發出漲價通知，以反應原料成本漲幅。整體而言，從供需結構面來看，新增產能大幅縮減，預估乙二醇（EG）低谷時期已過。

東聯18日舉行法人說明會，由財務部協理俞瀛琁主持。東聯表示，中東戰事觸發主要原料乙烯價格攀升，東聯也因應成本，向客戶提出漲價。特化產品部分，客戶也幾乎都接受調漲價格。因產品供應十分緊俏，將優先提供產品給接受新價格的客戶。

至於EO、EG價格變化，東聯指出，由於原油價格震盪，牽動整體供應鏈漲價，EG價格漲勢目前雖相對落後，但預期將有更多的上漲空間。東聯解釋，目前中國大陸EG供給還沒有如預期般緊繃，但由於中東產品無法進口，預估更大的供給缺口會是在下個月顯著浮現，預計EG下個月有望迎來更強漲勢。

下游需求部分，化纖業由於長纖、短纖長期供過於求，反應較不顯著；但瓶用酯粒則相對緊張，因歐洲、印度業者從中東進料受阻，紛紛宣布不可抗力（FM）或減產停車，下游漲價幅度也進一步跟上，預估此市況將延續到4月。

至於電子級特化品進度，EA廠中的MEA及DEA產品，均有高純度電子級產品，供應給半導體電子材料廠商，目前銷量有微幅上升，並推廣至海外。EB部分，電子級DB也銷售給電子材料廠，供應晶圓代工客戶使用，因客戶產線擴充，預估提貨量也有望向上。

展望今年新產能及工程，東聯表示，乙醇胺（EA）去瓶頸作業原先預計於2025年12月完成，但因配合客戶需求稍行推遲。乙二醇丁醚（EB）去瓶頸工程已於去年12月完成，年產能由4萬噸提升至10萬噸。EB至於揚州廠產技術改造工程已於去年完成，目前已有40萬噸EO產能，對生產更多EO及特化品也有更大彈性。

去年乙烯儲槽完工，今年氨儲槽也已完工，並取得使用執照。對外採購的氨也已於3月到貨。未來氨水、自用氨原料，均能自主進口，相較於內購，每噸價差約能達到500美元，可大幅降低成本，提振產品的價格競爭力。

此外，東年投資10億興建氣體第五廠，也預計今年12月底前完工，一年約可節電5,600萬度，並穩定自用及外售的氣體供應。

東聯2025全年度稅後淨損8.8億元，每股淨損（EPS）-1.01元。

東聯

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