三商家購打造未來型超市

彰銀獲利飆高，股利看俏。彰銀昨（18）日表示，2025年獲利寫史上新高，整體股利將比前一年多並以現金股息為主。法人估每股有望配發約1.1元股利，挑戰15年新高，以現金股息為主下，現金殖利率可望逾3%。

2026-03-19 01:36