聽新聞
0:00 / 0:00
三商家購打造未來型超市
三商家購（2945）昨（18）日舉行法說會，由財務長劉晏秀主持，揭示下一階段轉型方向，將以「加盟擴張、商品結構優化與數位升級」為三大主軸，同時規劃投資未來型超市。至於投資OK超商一案已取得公平會審議通過，將評估資源整合與發展方向。
三商家購表示，2025年合併營收148.04億元、年增3.54%，營業毛利40.44億元、年增4.31%，稅後純益1.44億元、年增5.77%，每股純益2.14元，整體營運維持穩健成長。公司指出，成長動能主要來自商品結構優化與差異化布局，其中藥妝與「寵物好事」等非美廉社通路貢獻明顯，帶動營收與毛利同步提升，全年毛利率達27.32%，較前一年小幅成長。
在營運策略上，加盟模式持續扮演關鍵角色。截至2025年底，加盟店數已達300家，占比約37%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。