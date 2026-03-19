快訊

Fed決策／利率一如預期按兵不動 僅米倫持異議 聲明提及伊朗戰爭不確定性

聽新聞
0:00 / 0:00

三商家購打造未來型超市

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導

三商家購（2945）昨（18）日舉行法說會，由財務長劉晏秀主持，揭示下一階段轉型方向，將以「加盟擴張、商品結構優化與數位升級」為三大主軸，同時規劃投資未來型超市。至於投資OK超商一案已取得公平會審議通過，將評估資源整合與發展方向。

三商家購表示，2025年合併營收148.04億元、年增3.54%，營業毛利40.44億元、年增4.31%，稅後純益1.44億元、年增5.77%，每股純益2.14元，整體營運維持穩健成長。公司指出，成長動能主要來自商品結構優化與差異化布局，其中藥妝與「寵物好事」等非美廉社通路貢獻明顯，帶動營收與毛利同步提升，全年毛利率達27.32%，較前一年小幅成長。

在營運策略上，加盟模式持續扮演關鍵角色。截至2025年底，加盟店數已達300家，占比約37%。

公平會 商品 營收

延伸閱讀

欣陸三事業體營收存量充沛 軌道建設、都更、循環經濟為集團營運動能

欣陸三大事業體營收存量充沛 三大動能推升未來營運看俏

振宇五金據點 挑戰百店

櫻花集團跨越百億營收里程碑 宣布發放5,000萬特別獎金

相關新聞

彰銀股利發放 上看1.1元

彰銀獲利飆高，股利看俏。彰銀昨（18）日表示，2025年獲利寫史上新高，整體股利將比前一年多並以現金股息為主。法人估每股有望配發約1.1元股利，挑戰15年新高，以現金股息為主下，現金殖利率可望逾3%。

華夏：PVC 價格向上

PVC業者華夏（1305）昨（18）日舉辦法說會指出，美伊戰事延燒，逆轉去年PVC供過於求結構，供給面轉向緊縮，預估今年PVC價格好轉，產業將迎轉機，不僅PVC價格向上，戰事也為石化業帶來利差提振空間。

東聯全線產品漲價

EG業者東聯（1710）昨（18）日表示，中東戰事帶動上游原料乙烯價格走升，下游產品價格波動劇烈，目前全線產品均已全面性向客戶發出漲價通知，以反應原料成本漲幅。

兆聯實業產能拚增三成

兆聯實業（6944）董事會林國清昨（18）日表示，因應主要客戶資本支出大幅增加，該公司今年起整體產能至少要提升三成，並積極部署人才，其中，美國員工數將倍增，以因應主要客戶新建工程需求。法人估，兆聯實業隨著在手訂單持續成長，今年營運可望續創新高。

聯合再生2月EPS - 0.06元 列警示股

太陽能模組大廠聯合再生（3576）近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（18）日公告2月稅後淨損9,000萬元，單月每股淨損0.06元。

三商家購打造未來型超市

三商家購（2945）昨（18）日舉行法說會，由財務長劉晏秀主持，揭示下一階段轉型方向，將以「加盟擴張、商品結構優化與數位升級」為三大主軸，同時規劃投資未來型超市。至於投資OK超商一案已取得公平會審議通過，將評估資源整合與發展方向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。