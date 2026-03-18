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Fed決策／利率一如預期按兵不動 僅米倫持異議 聲明提及伊朗戰爭不確定性

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華固配息8元配股0.5元

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北報導

華固（2548）昨（18）日公告董事會決議去年盈餘分配案，擬配發每股現金股利8元，配息率約78%，另每股配發股票股利0.5元。股息方面依昨日收盤價115.5元計算，現金殖利率約6.9%。

華固2025年稅後純益32.41億元，年增132.83％，每股稅後純益（EPS）10.15元，為華固第12度賺進一股本。華固表示，去年交屋個案為「華固得月」、「大安學府」及商辦案「華固中央置地」等。

華固今年起將調高股利政策，華固表示，過去股利政策相對保守，僅以5元為地板價，但未來三年在完工交屋入帳下，將採取更積極的態度，皆採高配息、以每年現金股利發放率七至八成為目標。

交屋上，華固表示，今年完工個案三案，包括二個近完銷住宅案「華固一莊」、「華固上文林」，總銷82億元的商辦案「華固時代置地」，合計完工量184億元。華固表示，今年目標是將「華固時代置地」整棟銷售完並認列。

此外，華固未來三年完工量大致底定，2027年完工量205億元，2028年來到高峰，完工量達429億元，2029年完工量166億元，且多數建案銷售表現都不錯，相當穩定。

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