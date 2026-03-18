欣陸將推四案 總銷289億

欣陸（3703）昨（18）日發布2026年營業計劃，其中大陸建設今年推案亮點滿滿，四大案合計推案量達289.4億元，竹北以及台中13期為首度插旗的區域，又以竹北案最備受期待，甚至市場傳出開價將達百萬元，有望成為竹北第一個破百萬的建案。

對此，大陸建設執行長廖淳森表示，竹北案目前仍在申請建照中，開價尚未確定，但大陸建設並不會追求一定要創區域最高價，最後開價將符合市場行情。

大陸建設今年將推四大案，合計總銷289.4億元，且均由國際級建築師規劃，包括總銷9.3億元「台北市大安區復興段」以及總銷46.7億元「台中市南屯區楓溪段」皆預計4月公開銷售，總銷79.4億元「竹北市大學段」申請建照中，力拚上半年公開銷售，總銷154億元「台北市大安區學府段」預計年底前推案。

廖淳森表示，其中有三案可望在上半年公開銷售；而竹北以及台中13期的推案雖為大陸建設首度進入的區域，但基地位置優越，加上國際級規劃，相信可獲得市場青睞。

此外，今年推案戶數合計共691戶，依各案所在區域特性規劃坪數，其中超過八成戶數為50坪以下產品，以滿足不同客群的需求。

完工量方面，大陸建設今年預計有兩案完工，為新北市「耑美」及台北市「耑序」，合計完工量46.5億元，2027年預計有台北市「耑岫」、台中市「豐莚」兩案完工，合計完工量達75.7億元，2028年則有三案完工，包含新北市「耑芃」、「衡沐」及「台中市南屯楓溪段」，合計完工量143.4億元。

此外，廖淳森表示，2029年後預估完工個案將有11個，合計總銷超過800億元以上，整體而言，大陸建設在手土地存量總銷金額已超過1,000億元，長期成長動能穩健。

欣陸投控總經理張方欣昨日指出，近期中東戰事影響大陸工程、欣達環工營運，主因環境工程事業有來自歐洲的設備進口，工程事業則近期能源價格上漲，連帶推漲原物料報價，惟專案合約都有物調機制，目前成本均在掌控中。

對此，大陸工程執行長Simon Buttery指出，中東戰事對營運衝擊，要看戰事持續時間有多久，若是短期戰事就不會有明顯衝擊；不過近期的確感受到原物料上漲，如鋼筋混凝土報價已上漲6.5%，但公司與業主的專案合約均有物調機制，若成本漲幅過大，將會適時反映。

欣達環工執行長周黎明表示，雖然因戰事影響，欣達環工來自歐洲的進口設備受到影響，但因合約有物調機制，加上公司也有因應的備案處理方式，因此對營運影響不大。