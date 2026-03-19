聯合再生2月EPS - 0.06元 列警示股

太陽能模組大廠聯合再生（3576）近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（18）日公告2月稅後淨損9,000萬元，單月每股淨損0.06元。

聯合再生受惠太空AI題材激勵，股價從原本不到10元，一路飆漲，一度最高來到28元，昨日下跌1.1元，收25.6元，2月以來波段漲幅高達128%，成為台股盤面焦點。

特斯拉執行長馬斯克先前喊出太空AI計畫，輝達執行長黃仁勳最近在GTC大會也喊出太空AI時代即將到來，太空唯一的發電來源就是太陽能，特別是轉換效率高、抗輻射能力強的次世代技術鈣鈦礦太陽能電池（PSCs）成為市場焦點。

業界人士認為，太陽能發電已普遍用於太空衛星，發電量不大，電力大多僅供衛星運作，未來若採用鈣鈦礦太陽能電池發電，有望將電量擴增數倍，支撐太空AI資料中心的運作，解決地球電力不足的痛點，實現馬斯克宣稱的太空AI計畫。

聯合再生為台灣最早投入鈣鈦礦太陽能技術的業者，除積極投入研發，也正在申請相關專利，預計數年內將邁入量產。