美時2026年營收拚成長80%

美時（1795）昨（18）日舉行線上法說會，副總經理沈燁表示，公司暢銷血癌藥Lenalidomide因原廠專利今年1月到期，各家搶進致業績減半。所幸自第2季起將有三項產品推出，再加上對美國Alvogen公司的併購效益顯現，美時今年營收將年增65%至80%，最高達12億美元（約新台幣382億元）。

美時去年合併營收205.1億元，年增10%，部分受惠於收購Alvogen，貢獻2025年營收9.9億元。每股純益（EPS）18.14元，年減6%，主要受到收購Alvogen產生的一次性費用影響，再加上整合東協業務，以及研發支出增加9.8億元，致美時去年營業費用年增22%。

沈燁表示，今年第1季是公司營運過渡期，Lenalidomide的銷售業績將減少一半，新產品自第2季才上線，屆時將有三項較大新產品上市。