EG業者東聯（1710）昨（18）日表示，中東戰事帶動上游原料乙烯價格走升，下游產品價格波動劇烈，目前全線產品均已全面性向客戶發出漲價通知，以反應原料成本漲幅。

東聯昨日舉行法說會，由財務部協理俞瀛琁主持。東聯表示，中東戰事觸發主要原料乙烯價格攀升，東聯因應成本向客戶提出漲價。特化產品部分，客戶也幾乎都接受調漲價格。因產品供應十分緊俏，將優先提供產品給接受新價格的客戶。

東聯指出，由於原油價格震盪，牽動整體供應鏈漲價，EG價格漲勢雖相對落後，但預期將有更多上漲空間。東聯解釋，由於大陸EG生產煤製占三分之一，另一部分是乙烷進料再輕裂製成乙二醇，整體大陸EG供給還沒有如預期那麼緊，但由於中東產品無法進口，預估更大供給缺口會是在下個月顯著浮現，預估EG下個月將迎來更強漲勢。